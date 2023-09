OM: "Marcelino n'est pas compatible avec Marseille", constate Dugarry

Malgré ses 8 points en quatre matchs, l'OM de Marcelino ne rassure pas en ce début de saison. Battu par le Panathinaïkos en tour préliminaire, accroché à Metz puis à Nantes, alors qu'il était en supériorité numérique... Des carences qui se rassurent pas Éric Di Meco et Christophe Dugarry avant de jouer l'Europa League.

Deux mois après son arrivée, Marcelino cherche encore la bonne formule. Si l'OM est troisième de Ligue 1 après trois journées avec huit points, soit autant que le PSG, le niveau de jeu affiché par les Phocéens ne rassure pas. Incapables de battre Metz (2-2) et Nantes (1-1) en supériorité numérique, éliminés au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos, les Marseillais tardent à montrer la patte de l'entraîneur espagnol.

"Ce que voient les supporters, c'est un 4-4-2 à l'ancienne. Quand tu as dans les couloirs des joueurs qui ne sont qu'offensifs et quil n'ont pas de réflexes défensifs, tu es vite en difficulté, confie Éric Di Meco dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce lundi. Il y a une discussion sur son système, qui semble un peu âgé et sans surprise pour l'adversaire, facilement identifiable. Ça ne fait pas rêver, je m'ennuie devant les matchs de l'OM. Les supporters s'ennuient. On ne comprend pas trop ce qu'il veut faire. On attend plus des recrues mais il va falloir attendre. Je pense que d'ici peu, à la fin du mois de septembre, il faudra voir quelque chose."

Le calendrier va se densifier

Pour Christophe Dugarry, l'ancien entraîneur de Bilbao est une personne "lisse" qui "n'est pas compatible avec l'OM". "On m'a reproché d'être l'ami de Zizou, lui j'ai l'impression qu'il a été pris parce que c'est 'le copain de'. Dans ce club, il faut une particularité dans ton personnage, ton comportement, ton palmarès", complète le champion du monde 1998.

Après la trêve internationale, Marseille va devoir "montrer beaucoup plus pour avoir des ambitions" selon Éric Di Meco. Surtout que le calendrier va se densifier sérieusement avec le début de la Ligue Europa. Entre le 17 septembre (réception de Toulouse) et le 8 octobre (réception du Havre), six matchs sont au programme, avec un menu gargantuesque (Ajax, PSG, Monaco, Brighton).