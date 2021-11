OM-Metz: Gerson garde la confiance du staff malgré les critiques

Jorge Desio s’est présenté ce dimanche face à la presse après le nul de l’OM contre Metz (0-0) lors de la 13e journée de Ligue 1. L’adjoint de Jorge Sampaoli ne sait pas pourquoi l’arbitre a refusé un but marqué par le Brésilien Gerson, qui conserve par ailleurs la confiance du staff phocéen.

A onze contre dix et malgré plusieurs situations chaudes, l’OM n’a pas fait mieux qu’un nul contre Metz (0-0) ce dimanche au Vélodrome. Le club phocéen fait du surplace et pourrait voir son rival niçois en profiter dans la lutte pour le podium. Une décision arbitrale risque par ailleurs de faire parler du côté des fans marseillais après cette 13e journée de Ligue 1.

>> Revivez OM-Metz (0-0)

Auteur d’une vilaine semelle sur Dimitri Payet, Jemerson a reçu un carton rouge après vérification auprès du VAR dès la 56e minute. Sur le coup franc qui a suivi, une sortie aérienne ratée d’Alexandre Oukidja a permis à Gerson de marquer son deuxième but de la saison. Une joie de courte durée pour le Brésilien après un coup de sifflet de l’arbitre Jérôme Brisard qui a laissé coi le staff de Jorge Sampaoli et en particulier son adjoint Jorge Desio.

"Je ne sais pas pourquoi l’arbitre a annulé le but de Gerson, a estimé celui qui a dirigé l’OM ce dimanche en raison de la suspension de Sampaoli. La vérité c’est que je ne sais pas. Je n'ai pas vu le ralenti et je ne peux pas expliquer la raison."

"Je ne peux rien dire de mal sur Gerson"

Présent sur le banc de touche face à Metz, le technicien argentin a reconnu ne pas avoir revu les images du but inscrit par Gerson. Il faut bien l’avouer, même avec le ralenti la décision de l’arbitre peut surprendre.

Si Alexandre Oukidja est bien déséquilibré sur sa sortie aérienne, il semble que c’est surtout en raison d’un contact avec son coéquipier Dylan Bronn plutôt qu’avec Mattéo Guendouzi qui n’a pas même sauté sur l’action.

La sortie d'Alexandre Oukidja lors du match OM-Metz © DR Amazon

Faute sifflée en faveur d'Alexandre Oukidja lors du match OM-Metz © DR Amazon

Malheureusement pour l’OM, l’officiel en a décidé ainsi et le club phocéen rate une belle occasion de s’emparer provisoirement de la deuxième place de Ligue 1. Gerson, devra encore attendre avant de marquer un but qui lui permettrait de se relancer après un début de saison poussif. A sortie, peu après l’heure de jeu, le Brésilien a été sifflé par une partie du public présent au Vélodrome.

"Je ne peux rien dire de mal sur Gerson, a encore lancé Jorge Desio en conférence de presse. On m’a déjà questionné vendredi sur ce thème. J’ai également précisé que l’on avait beaucoup d’espoirs placés en lui, que c’est un très bon joueur, qui peut jouer dans plusieurs positions au milieu de terrain, qui fait beaucoup d’efforts. Lui, comme ses coéquipiers, peut avoir des bons et des mauvais moments. Mais c’est un joueur qui donne tout et je suis persuadé qu'il finira par donner satisfaction aux supporters."