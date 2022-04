OM-Nantes, les compos: Pau Lopez titulaire, Milik sur le banc

Marseille accueille Nantes mercredi soir (21 heures) dans un match capital pour sa fin de saison. Arkadiusz Milik, de retour dans le groupe après près d'un mois d'absence, est sur le banc.

Cet OM-Nantes est un match doublement crucial pour la fin de saison de Ligue 1. Si les Canaris, confortablement installés en milieu de tableau (10es), n’ont plus grand-chose à espérer ou craindre, les Marseillais eux veulent profiter de ce match au Vélodrome pour assoir un peu plus leur deuxième place au classement, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

A trois points de Rennes, qui se déplace à Strasbourg dans le même temps, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment de marge de manœuvre, car une différence de buts largement défavorable aux Bretons (+21, contre +35). La défaite est donc interdite, d’autant qu’un tel résultat ferait forcément les affaires du rival parisien, également dans le même temps. Le PSG, s’il fait à Angers un meilleur résultat que Marseille, sera officiellement sacré champion de France.

Pau Lopez dans les buts malgré sa bourde contre Paris

Pour cette rencontre à enjeux, Jorge Sampaoli doit faire sans Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder, blessés, et Alvaro, toujours écarté. De retour dans le groupe après presque un mois d'absence, le buteur polonais Arkadiusz Milik débute sur le banc. Pau Lopez conserve sa place dans le but olympien malgré sa boulette lors du Classique à Paris dimanche (2-1).

Côté nantais, Antoine Kombouaré, qui reste avec les Canaris sur un nul face à Angers (1-1), ne pourra pas se reposer sur Jean-Charles Castelletto, suspendu. Charles Traoré, Pedro Chirivella et Roli Pereira De Sa sont eux touchés.

La compo de l’OM: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Kamara, Guendouzi, Gerson, Harit, Payet, Bakambu

La compo de Nantes: Lafont, Corchia, Appiah, Pallois, Girotto, Cyprien, Moutoussamy, Coco, Geubbels, Simon, Blas