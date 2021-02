OM-Nice: le message d'apaisement de Longoria pour les supporters

À la suite de la victoire 3-2 de l'OM contre Nice ce mercredi soir en match en retard de Ligue 1, Pablo Longoria a tendu la main aux supporters. Le directeur sportif du club phocéen, qui a insisté sur le besoin d'unité, souhaite un retour au dialogue.

"Retrouver la victoire, c'est toujours positif, en plus dans un moment de difficulté". Après la victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice, ce mercredi soir en match en retard de la 11e journée de Ligue 1, le directeur sportif Pablo Longoria s'est exprimé au micro de Canal+. Il n'a pas manqué de faire le lien entre ce résultat et le contexte difficile du club phocéen.

"C'est le moment de l'unité. Les joueurs ont répondu sur le terrain avec de l'unité, avec le travail et le retour à la victoire. On a besoin de tout le monde", a d'abord déclaré le dirigeant espagnol, qui a ensuite été interrogé plus précisément sur le conflit ouvert entre les groupes de supporters et la direction.

"Il faut que tout le monde se parle"

"L'OM sans ses supporters, c'est inconcevable, a estimé Pablo Longoria. On a besoin d'eux. Les joueurs ont besoin des supporters. On doit trouver la façon de travailler avec unité et le bon état d'esprit. On doit travailler tous ensemble, maintenant".

"Il faut que tout le monde se parle, qu'on trouve la meilleure des solutions. C'est la volonté du club, ça le sera. L'OM ne peut pas vivre sans ses supporters", a-t-il ensuite insisté, avant de conclure sur le fait qu'un retour à un climat plus apaisé serait nécessaire pour atteindre les "objectifs".

Depuis l'intrusion de supporters au centre d'entraînement du club, les tensions demeurent importantes et se sont même étendues à la sphère politique. Dernier épisode en date: le président Jacques-Henri Eyraud et ses collaborateurs ont annoncé une initiative baptisée "Agora OM", présentée comme une "grande concertation" avec "tous les supporters du club" et une "main tendue à tous les supporters". En parallèle de cette action, critiquée, un courrier a été envoyé à tous les groupes de supporters pour les avertir d'une possible rupture des conventions sur les abonnements.