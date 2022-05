OM-OL: la presse marseillaise crie au vol contre les décisions arbitrales

La presse marseillaise dénonce deux erreurs d’arbitrage d’Antony Gautier, dimanche lors de la large victoire de Lyon au Vélodrome (0-3) face à l’OM. Elle crie au vol ce lundi matin.

Les circonstances de la défaite de l’OM face à Lyon (0-3) dimanche ne passent pas auprès de la presse marseillaise. La Provence crie au vol dans un titre ironique - "De haut vol" - qui dénonce deux décisions litigeuses de l’arbitre Antony Gautier. Il y eut d’abord ce penalty non-sifflé pour une main de Moussa Dembélé dans la surface de réparation, puis la semelle de Dembélé sur le bras de Pau Lopez à l’origine du premier but lyonnais, bien validé.

Le journal s’émeut encore plus de la confirmation de ces décisions après recours à l’assistance-vidéo. Sollicité, le VAR a en effet validé les choix de l’homme de terrain. "Mais à quoi sert le VAR?", s’interroge La Provence. Un avis partagé avec Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, et les dirigeants marseillais qui ont pesté contre ces deux décisions.

Pour Le Phocéen, "Gautier et les Lyonnais gâchent la fête" en référence aux 35 ans du groupe de supporters des South Winners. Ces derniers avaient illuminé les rues et le ciel marseillais la veille en craquant de nombreux fumigènes autours du stade. Ils comptaient souffler leur nouvelle bougie par un succès mais le scénario du match ne s’est pas dessiné de la manière dont ils l’espéraient.

Le journal La Marseillaise pointe davantage du doigt les errements de l’équipe de l’équipe de Jorge Sampaoli qui s’est tirée "trois balles dans le pied". Arkadiusz Milik concentre une partie des reproches après ses nombreuses occasions gâchées. Ce lundi matin, le Polonais partage les torts avec l’arbitre de la rencontre, majoritairement désigné comme le coupable de cette sortie de route qui fragilise la deuxième place de l’OM au classement. A trois journées de la fin, Marseille ne compte plus que trois points d’avance sur Rennes (qu'il affrontera à la 37e journée) et Monaco et cinq sur Nice.

C’est dans ce contexte pesant que l’équipe prépare la réception du Feyernoord Rotterdam, jeudi (21h) en demi-finale retour de l'Europa Conference League après sa défaite à l’aller (3-2). Avec ambition et une pointe de colère.