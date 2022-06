OM: pas encore de réponse de la DNCG sur le sursis prononcé

La DNCG et l'OM ont beaucoup parlé ces derniers jours, alors que le club phocéen s'est vu prononcer un "sursis" par le gendarme financier le 31 mai dernier, mais il n'y a pas encore de décision immédiate de l'instance. Les dirigeants marseillais s'accordent un délai supplémentaire pour fournir des "pièces comptables". L'optimisme reste de mise.

Encore quelques jours de patience. Il n’y aura pas de décision immédiate de la DNCG concernant l’OM, après le sursis prononcé récemment Les deux parties ont beaucoup échangé ces derniers jours, mais le club marseillais s’accorde un délai supplémentaire pour fournir des "pièces comptables" qui devraient permettre à l’OM d’échapper à des mesures contraignantes tel que l’encadrement de la masse salariale.

Date butoir le 14 juin

L’optimisme est de mise, le dossier olympien est plus solide qu’il y a un an, et Frank McCourt a déjà apporté des garanties financières convaincantes, mais la décision de la DNCG pourrait intervenir au plus tard le mardi 14 juin, date à laquelle la commission se réunit pour statuer sur d’autres clubs également.

Le gendarme financier du football français avait effectué un "réexamen" de la situation financière des clubs avant le début de la saison 2022-2023 le 31 mai dernier. L'instance avait également prononcé un sursis à l'égard du LOSC, "dans l'attente d'éléments complémentaires" pour les Dogues et l'OM.

Deuxième de la dernière saison de Ligue 1, l'OM disputera la Ligue des champions l'année prochaine, directement qualifié pour la phase de groupes. Le club dirigé par Pablo Longoria va forcément devoir être actif sur le mercato, pour répondre aux exigences de Jorge Sampaoli. On ignore encore néanmoins la marge de manœuvre du club phocéen, qui a reçu également le 31 mai dernier l'aval du tribunal arbitral du sport (TAS) pour recruter, dans le cadre de l'affaire Pape Gueye.