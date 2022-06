Ligue Europa Conférence: l'OM sanctionné par l'UEFA pour son tifo “UEFA Mafia” contre Feyenoord

L’UEFA a infligé une amende de 40.000 euros assorti d’un match de huis-clos avec sursis à l’Olympique de Marseille, après qu’un tifo “UEFA Mafia" avait été déployé au Vélodrome lors des demi-finales de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord.

La riposte de l’UEFA est arrivée. L’instance européenne du football a infligé une amende de 40.000 euros et un match à huis-clos avec sursis (valable deux ans) après que les supporters de l’Olympique de Marseille ont déployé un tifo "UEFA Mafia" dans les travées du Vélodrome mais également pour l’usage de feux d’artifices.

"Il est ordonné à l'Olympique de Marseille de jouer son prochain match de la compétition de clubs de l'UEFA, dans lequel l'Olympique de Marseille jouerait en tant que club hôte, à huis clos (avec sursis, NDLR) et infliger à l'Olympique de Marseille une amende de 40 000 euros, pour avoir allumé des feux d'artifice et transmis un message provocateur de nature offensante", peut-on lire sur le communiqué de l’UEFA.

Avant la demi-finale de Ligue Europa Conférence retour contre le Feyenoord Rotterdam, les supporters du Virage Sud ont fait naître un tifo indiquant "UEFA Mafia" accompagné de nombreux feux d’artifice. Malgré le spectacle dans les tribunes, les coéquipiers de Dimitri Payet n’avaient pas réussi à renverser le match et avaient concédé le match nul (0-0), entraînant leur élimination.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à subir des sanctions de l’UEFA. Le Feyenoord Rotterdam a été sanctionné de 40.000 euros d’amende ainsi que la fermeture de la tribune nord lors du prochain match européen pour “usage de feux d’artifices.” S’ajoute à cette sanction concernant le match aller, une autre amende 30.000 euros pour "jets de projectiles et usage de feux d’artifice" lors du match retour au Vélodrome.

Vainqueur de la Ligue Europa, l’Eintracht Francfort fait face à des sanctions plus lourdes puisque, d’après le bulletin de l’UEFA, “il est ordonné à l'Eintracht Francfort de jouer son prochain match de compétition européenne en tant que club hôte à huis clos et lui infliger une amende de 80 000 euros pour invasion du terrain, jet d'objets, allumage de feux d'artifice, transmission de messages provocateurs à caractère offensant, blocage des passages publics et protection insuffisante de l'aire de jeu contre les intrus.” Cette décision fait suite à la demi-finale du club allemand contre West Ham en mai dernier.