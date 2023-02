OM-PSG: les supporters parisiens à nouveau interdits de déplacement à Marseille dimanche

C'est devenu une triste tradition. Celle des interdictions de supporters en Ligue 1. Une nouvelle fois, le Classique OM - PSG se jouera sans supporters de l'équipe visiteuse. Les Parisiens pourront compter sur le soutien de leurs fans lors de l'entraînement ouvert au public ce vendredi.

Les supporters du Paris Saint-Germain seront à nouveau interdits de déplacement à Marseille dimanche pour soutenir leur équipe face à l'Olympique de Marseille en championnat, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur publié ce jeudi.

Les supporters parisiens avaient déjà été interdits de déplacement à Marseille le 8 février pour le huitième de finale de la Coupe de France de football opposant les deux grands rivaux, remporté par les Olympiens 2 à 1, une première victoire depuis plus de dix ans au stade Vélodrome.

Une décision qui n'étonne plus

Ce nouveau "clasico" dimanche soir s'annonce comme le moment fort de la 25e journée de Ligue 1, alors que cinq points seulement séparent le leader parisien de son dauphin marseillais. Invoquant la "rivalité" entre les supporters des deux clubs ayant "entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l'ordre public", la préfète de police des Bouches-du-Rhône avait pris début février des arrêtés interdisant aux supporters parisiens "d'accéder au Stade Vélodrome et de circuler ou de stationner" à ses abords "et dans les arrondissements proches" pour les deux matches des 8 et 26 février.

Un arrêté ministériel publié jeudi au Journal Officiel vient compléter ces dispositions en interdisant "le dimanche 26 février 2023 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, (...) entre les communes de la région d'Ile-de-France et la commune de Marseille".