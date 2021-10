OM-PSG: Sampaoli-Di Maria, les raisons d’une mésentente

Avant leurs retrouvailles comme adversaires dimanche lors du Classique OM-PSG au stade Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1, l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli et l’attaquant parisien Angel Di Maria ont collaboré en 2017-2018 au sein de la sélection argentine. Pour le meilleur et surtout pour le pire.

Leur séparation remonte à un certain France-Argentine, en 8eme de finale de la Coupe du monde 2018. Ce jour-là, Angel Di Maria, buteur face aux Bleus, et Jorge Sampaoli quittent le Mondial par la petite porte, éliminée par les futeurs champions du monde et un Kylian Mbappé en fusion. L’expérience de l’actuel entraîneur de l’OM comme sélectionneur de l’Albiceleste n’aura duré que deux ans en 2017 et 2018. Vite dépassé, le coach volcanique a perdu son vestiaire et en particulier Lionel Messi au cours du Mondial russe.

Depuis, comme avec la Pulga, Sampaoli n’a plus reparlé à Angel Di Maria. "J'ai juste vu Otamendi quand on a joué en amical contre Benfica. Les autres, je ne les ai pas croisés", a-t-il confié, sans s'élaler davantage sur ses relations avec "El Fideo". Pas surprenant au vu des rapports plus que tièdes entre les deux hommes.

Di Maria face aux Bleus en 2018 © ICON Sport

Di Maria: "Une personne très étrange"

En fait, Di Maria a perdu progressivement la confiance de Sampaoli. Le Parisien fut même écarté face à la Croatie lors du 2e match de poules en Russie (défaite 3-0). "La vérité est que ça a très bien commencé et mal fini" a confié en septembre le joueur du PSG à la chaine TyC Sports.

À chaque fois que Sampaoli venait à Paris, "il me disait qu'il y avait Leo, moi et les autres", raconte Di Maria. "Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans explication. Je ne suis même pas allé m'échauffer. Le troisième match, contre le Nigeria, j’avais rejoué parce qu'il était évident qu'ils allaient mettre les plus grands joueurs, parce que la catastrophe arrivait."

Trois ans plus tard, Angel Di Maria n’est pas tendre avec son ancien sélectionneur, "une personne très étrange", selon lui. "Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde (...), et ça a fini par se passer de la pire des manières." Dimanche soir, les deux Argentins se retrouveront à l'occasion du Classique OM-PSG au stade Vélodrome.