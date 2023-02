OM: quand Payet chambre le "contrôleur" Rongier

Dimitri Payet s’est gentiment moqué de Valentin Rongier ce mercredi sur les réseaux sociaux. Le milieu offensif de l’OM s’est amusé de la tenue très sérieuse de son partenaire de l’entrejeu en le comparant à un contrôleur dans les transports.

Le groupe vit bien. Tombeur du PSG en Coupe de France et dauphin du club francilien en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a bien débuté l’année 2023. Candidats au podium voire au titre en championnat, les Phocéens enchaînent les gros matchs. Des performances en partie dues à l’excellent état d’esprit dans l’effectif d’Igor Tudor cette saison. Malgré un temps de jeu limité, Dimitri Payet continue par exemple de participer pleinement à la vie dans le vestiaire et n’a pas manqué de le rappeler à Valentin Rongier ce mercredi sur les réseaux sociaux.

"Mesdames et messieurs bonjour, vérification des titres de transport s’il vous plaît", a plaisanté le Réunionnais de 35 ans dans un message posté sur Instagram et accompagné d’une photo de son coéquipier vêtu d’un costume et l’air très sérieux.

Dimitri Payet se moque gentiment du "contrôleur" Rongier © DR Instagram

Payet: "Attention les frères, contrôleurs"

Avant la 24e journée de Ligue 1, et le déplacement à Toulouse dimanche, Dimitri Payet a donc une nouvelle fait le show pour aider le groupe à garder le moral. Si l’impact du milieu offensif se fait moins sentir sur le terrain, avec deux buts et trois passes décisives en 20 apparitions, il conserve un rôle et un statut importants dans le vestiaire.

Sans oublier d’identifier plusieurs autres joueurs marseillais dans sa publication, comme Mattéo Guendouzi, Amine Harit ou encore Jonathan Clauss et le duo Mbemba-Ounahi, Dimitri Payet a enchaîné avec une autre plaisanterie destinée à Valentin Rongier: "Attention les frères, contrôleurs sur la ligne 13 secteur Prado Vélodrome".

Le gentil chambrage de Dimitri Payet montre la belle atmosphère qui règne actuellement à l’OM. A moins qu’il faille aussi y voir une manière de saluer les récentes performances de l’ancien Nantais cette saison. Avant de "contrôler" les tickets dans les transports, Valentin Rongier a surtout contrôlé avec brio l’entrejeu marseillais. Et les adversaires des Phocéens l’ont appris à leur dépens: avec ou sans billet, rien ne passe face à Valentin Rongier.