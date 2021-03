OM: Sampaoli a bouclé son staff avant son arrivée ce mardi

Jorge Sampaoli n’arrivera pas seul ce mardi, à Marseille. Le nouvel entraîneur de l'OM est attendu dans la cité phocéenne avec quasiment l’ensemble de son équipe.

Jorge Sampaoli a embarqué ce lundi soir à 21h depuis Sao Paulo, direction la France. Et Marseille, où il sera bientôt le nouvel entraîneur de l’OM. L'ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili s’est engagé jusqu’en 2023 avec l’Olympique de Marseille, qui cherchait un entraîneur de long terme depuis la mise à l’écart début février du Portugais André Villas-Boas. Jorge Sampaoli a accepté de relever le pari de la cité phocéenne et résilié le contrat qui le liait à l’Atlético Mineiro.

Un isolement de sept jours à son arrivée ?

Une grande partie du staff qui va l’accompagner dans cette nouvelle aventure est montée dans le même avion qui a décollé en provenance du Brésil. Jorge Desio sera son adjoint, Pablo Fernández son préparateur physique, et Diogo Meschine un deuxième assistant pour l'entraînement. Ces trois hommes seront bientôt rejoints par un quatrième.

Il s'agit de l'ancien joueur de Metz et de Châteauroux, Patricio d'Amico (46 ans), qui fera office d'analyste vidéo. Il parle parfaitement français et donc assurera également la traduction des messages de Sampaoli envers les joueurs et dans la vie quotidienne du club.

Jorge Sampaoli risque d’être soumis à un isolement sanitaire de sept jours à son arrivée. Cela différerait ses débuts sur le banc de l’OM, peut-être jusqu’à la réception du Stade Rennais le 10 mars. L’effectif du club phocéen devrait donc rester sous la direction de Nasser Larguet en attendant, pour affronter Lille dimanche, en Ligue 1, et avant de jouer le Canet-en-Roussillon (N2) en 16es de finale de la Coupe de France.