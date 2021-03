Coupe de France: deux grands absents pour la dernière de Larguet avec l'OM

Nasser Larguet a dévoilé ce samedi le groupe de l'OM appelé à jouer contre le Canet-en-Roussillon en seizième de finale de Coupe de France.

En attendant les débuts de Jorge Sampaoli en Ligue 1 contre Rennes mercredi, Nasser Larguet dirigera son ultime match sur le banc de l’OM pour les seizièmes de finale de Coupe de France ce dimanche, face au Canet-en-Roussillon. A la veille du déplacement dans les Pyrénées-Orientales, l’entraîneur intérimaire de Marseille a convoqué un groupe presque au complet. Seuls Florian Thauvin et Steve Mandanda ne prendront pas part à ce duel contre le club de National 2 (D4).

En difficulté lors de la défaite contre Lille (2-0) le gardien de 35 ans va pouvoir souffler ce week-end et laissera la place à Yohann Pelé, déjà titulaire au tour précédent contre Auxerre (0-2).

L’autre champion du monde de l’effectif marseillais, Florian Thauvin, va également rester à la maison pour ce match face au Canet. En son absence, Valère Germain ou encore Bamba Dieng pourrait grappiller quelques minutes sur le pré avec Milik, Payet ou Benedetto.

Retour de Sakai, nouvelle chance pour Ntcham?

Pour le reste tout le monde est là. En défense, Hiroki Sakai signe son retour après avoir purgé sa suspension de deux matchs pour le rouge reçu contre Nantes (1-1). Le Japonais postule logiquement pour une place de titulaire à droite… et à gauche. Nasser Larguet devra trancher entre Sakai et Pol Lirola à droite. Si l’Espagnol est choisi, le Nippon pourrait pousser son compatriote Yuto Nagatomo sur le banc et s’installer dans le couloir gauche. Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi se disputeront une place en charnière.

Homme fort du milieu de terrain phocéen ces dernières semaines, Boubacar Kamara est bien présent dans le groupe. Nasser Larguet pourrait envisager de lui accorder du repos avant le choc contre le Rennes de Bruno Genesio en L1. Si tel est le cas, Olivier Ntcham pourrait en profiter pour débuter un deuxième match consécutif avec l’OM.

