OM-Strasbourg, les compos: toujours un 3-5-2 pour Marseille

L’OM reçoit Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, vendredi (21 heures). Jorge Sampaoli a choisi son désormais traditionnel 3-5-2.

L’OM doit poursuivre sur sa lancée face à Strasbourg (21 heures), vendredi en ouverture de la 35e journée. Totalement relancé dans la course à l’Europe, Marseille a retrouvé des couleurs en Ligue 1 depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli début mars. Avec cinq victoires, un nul et une défaite, l’OM n’est plus qu’à un point de la cinquième place occupée par Lens. Un strapontin actuellement qualificatif pour la Ligue Europa Conférence (C4), la petite dernière de l’UEFA, et qui pourrait même propulser en Ligue Europa en fonction des résultats en Coupe de France.

Mené à Reims vendredi dernier, l’OM avait su renverser la situation pour finalement s’imposer (1-3) grâce à un Dimitri Payet de gala, double buteur et passeur décisif pour Arkadiusz Milik. Une première victoire pour Sampaoli à l’extérieur non sans cravacher, lors de laquelle Boubacar Kamara et Lucas Perrin étaient sortis sur blessure, sans conséquence.

Caleta-Car retrouve une place de titulaire

Le coach argentin reconduit donc pour la réception de Strasbourg les hommes en forme de ces dernières semaines. Seul Pape Gueye, qui souffre d’une gastro-entérite, quitte le milieu de terrain marseillais où l’on retrouve son suppléant Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Florian Thauvin. Ce dernier devrait évoluer, comme face à Reims, un peu plus haut que les autres milieux pour venir se rapprocher du duo d’attaquants Milik-Payet.

En défense, Duje Caleta-Car retrouve une place de titulaire après avoir purgé sa suspension, reléguant Lucas Perrin sur le banc. Côté gauche, Yuto Nagatomo suppléé encore Jordan Amavi, trop juste et pas dans le groupe, tout comme Hiroki Sakai, toujours en délicatesse avec son nerf sciatique. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive sur les deux derniers matches, Pol Lirola occupe le couloir droit et tâchera de se montrer à nouveau décisif dans le sprint final, à quatre journées du terme du Championnat.

Du côté de Strasbourg, toujours à la lutte pour obtenir son maintien dans l’élite et qui reste sur trois matches sans victoire (deux défaites et un nul), Thierry Laurey peut compter sur le retour de Lamine Koné, guéri de sa blessure au genou, et de Frédéric Guilbert, qui a purgé sa suspension.

La composition marseillaise: Mandanda – Balerdi, Alvaro, Caleta Car – Lirola, Thauvin, Kamara, Rongier, Nagatomo – Milik, Payet.

La composition strasbourgeoise: Sels - Koné, Mitrovic, Djiku - Guilbert, Bellegarde, Aholou, Liénard, Caci - Ajorque, Diallo.