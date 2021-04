Manchester City, Inter... Un week-end décisif au niveau européen

Le suspense reste total pour le titre en Ligue 1 et en Liga mais plusieurs grands championnats européens pourraient connaître le nom de leur champion dès ce week-end et la prochaine journée de la saison.

Suspense total en Ligue 1

Condamné à l’exploit contre Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions, le PSG doit également gérer un final explosif en Ligue 1. Deuxième du classement à quatre journées de la fin de la saison, le club francilien accuse un point de retard sur Lille. Opposé à Lens ce samedi (17h) au Parc des Princes, le groupe dirigé par Mauricio Pochettino aura fort à faire face à un prétendant à l’Europe.

En cas de victoire (ou de nul), Paris prendrait provisoirement les rênes du championnat de France en attendant le duel entre le LOSC et Nice quelques heures plus tard (21h). Tenant du titre en Ligue 1, le PSG semble en ballotage défavorable pour le moment.

Pire, une nouvelle contre-performance face aux Artésiens et les Parisiens pourraient même se faire doubler par Monaco, troisième avec 71 points avant la réception de Lyon dimanche soir en clôture de la 35e journée.

Une victoire monégasque et l’OL devrait se contenter de jouer la Ligue Europa, avant de connaître l'autre représentant tricolore. Pour le moment, Lens, l’OM et Rennes se disputent les places en Ligue Europa et en Conference League.

Manchester City sacré avant la demie retour face au PSG?

Les semaines se suivent et pourraient bien se ressembler pour Manchester City. Titrés dimanche dernier en League Cup avant leur duel européen, les Skyblues espèrent en faire autant ce week-end. Leader de Premier League avec 77 points, l’équipe entraînée par Pep Guardiola possède dix points d’avance sur son premier poursuivant, Manchester United. Une victoire à Crystal Palace ce samedi (dès 13h30 sur RMC Sport 1), couplée à une défaite des Red Devils lors du Derby Of England contre Liverpool dimanche à Old Trafford (17h30), offrirait le titre aux Citizens.

En effet, avec treize points de mieux que son rival mancunien et quatre matchs restants, City serait assuré du titre. Une préparation idéale avant de recevoir le PSG en demi-finale retour de C1. Point non-négligeable, le Liverpool de Jürgen Klopp doit à tout prix gagner pour conserver un mince espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Manchester City champion si victoire contre Crystal Palace et défaite de United contre Liverpool.

Le Bayern promis à un neuvième titre consécutif… dans une semaine

En s’offrant le Bayern (2-1) la semaine dernière, Mayence a retardé l’échéance en Allemagne. Mais sauf miracle, le club bavarois devrait bien décrocher son neuvième titre consécutif en Bundesliga. Leaders avec 71 points, les partenaires de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez possèdent sept points d’avance sur Leipzig à trois journées de la fin de la saison.

Sauf improbable retournement de situation, et fantastique comeback des hommes de Julian Nagelsmann, futur coach du Bayern, Munich sera sacré champion lors de la prochaine journée de championnat prévue… le 8 mai. Il faudra encore un peu patienter mais le Bayern décrochera bien son 31e titre de champion.

Le Bayern champion si victoire contre Mönchengladbach ou défaite de Leipzig contre Dortmund.

Quatre candidats en Espagne

Après une saison bouleversée par le coronavirus, la Liga s’offre un final haletant pour le titre. En plus des habituels Barça et Real, deux autres équipes se sont incrustées parmi les prétendants.

Leader avec 73 points, l’Atlético de Madrid possède deux points d’avance sur les Merengue et les Blaugrana (71pts). Mais attention, le FC Séville rode toujours et n’accuse que quatre longueurs de retard sur les Colchoneros à cinq journées de la fin de la saison.

En déplacement sur la pelouse du relégable Elche ce samedi, l’Atlético pourrait provisoirement accentuer son avance sur ses poursuivants. Avant de retrouver Chelsea en demi-finale retour de Ligue des champions, le Real défiera Osasuna, alors que le Barça tentera de se reprendre après sa défaite contre Grenade (1-2). Problème, les coéquipiers d’Antoine Griezmann et Lionel Messi se déplacent à Valence, pas encore assuré de son maintien.

L’Inter va mettre fin à la série de la Juve

Après neuf titres consécutif depuis 2012, la Juventus va abandonner son bien cette saison. Les protégés d’Andrea Pirlo, qui joue clairement sa place sur le banc turinois, vont même devoir batailler pour conserver leur place parmi les quatre équipes qualifiées en Ligue des champions. A cinq journées de la fin de la saison, les Bianconeri restent à la lutte avec l’Atalanta Bergame, Naples et l’AC Milan pour les places d’honneurs. Avec 68 points, la Dea possèdent deux longueurs d’avance sur les trois autres prétendants à la C1. Pour le titre de champion, cela semble déjà trop tard.

Avec déjà 79 points en 33 matchs, l’Inter Milan caracole en tête de la Serie A. L’équipe entraînée par Antonio Conte possède onze points d’avance sur l’Atalanta et treize sur le trio Naples-Juve-AC Milan. Sauf improbable coup d’arrêt de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez et compagnie, les Nerazzurri seront champions. En cas de victoire ce samedi face à Crotone (18h), l’Inter Milan sera sacré si l’Atalanta ne gagne pas à Sassuolo dimanche (15h).

L’Inter Milan champion si victoire à Crotone et si l’Atalanta ne gagne pas à Sassuolo.

