OM: le beau message de Sampaoli pour la dernière de Thauvin

Florian Thauvin a disputé son dernier match avec l’OM dimanche lors de la victoire contre Angers (3-2). Après la rencontre, l’ailier de 28 ans a été encensé par son entraîneur Jorge Sampaoli puis ovationné par les journalistes.

En attendant de savoir si son nom figurera sur la liste dévoilée ce mardi par Didier Deschamps pour l’Euro (du 11 juin au 11 juillet), Florian Thauvin a joué son dernier match avec l’OM ce week-end lors du succès marseillais contre Angers (3-2). L’occasion pour le champion du monde 2018 de recevoir un joli message de la part de Jorge Sampaoli.

"Avant le match j’ai parlé avec lui et j’ai eu une discussion personnelle avec lui. Je lui ai dit que je souhaitais qu’il parte en donnant tout ce qu’il avait, a expliqué l’entraîneur du club phocéen face à la presse. Il fallait qu’il joue avec toutes ses qualités pour que le club puisse se qualifier pour une coupe d’Europe car c’était très important pour le club. Je lui ai aussi dit que j’avais apprécié le temps où j’avais travaillé avec lui."

Sampaoli: "Une brillante carrière et je lui souhaite le meilleur"

Cadre de l’équipe marseillaise entre 2013 et 2015 puis après son retour en 2016, "Flotov" regrettera peut-être de n’avoir remporté aucun titre avec l’OM malgré une finale en Ligue Europa (2018) et en Coupe de France (2016). Deux bémols qui n’entachent en rien sa trace dans l’équipe. Jorge Sampaoli a également salué son professionnalisme et son comportement.

"C’est un joueur qui a une brillante carrière et je lui souhaite le meilleur, a encore lancé le technicien argentin. C’est un joueur qui a toujours été positif malgré des difficultés sportives que le groupe a rencontrées cette année. Pour moi cela a été un plaisir de travailler avec lui."

Thauvin applaudi par la presse

Libre en juin prochain, Florian Thauvin a reconnu qu’il avait refusé la belle proposition formulée par Pablo Longoria pour prolonger à l’OM. L’international tricolore aux 10 sélections a préféré filer au Mexique et rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey.

Une fin d’aventure marseillaise bouclée sous les applaudissement nourris des journalistes présents en conférence de presse et un dernier sourire de l’ailier au moment de tirer sa révérence: "Les amis, bonne continuation à tous. Et n’oubliez jamais: Allez l’OM!"