OM: une affluence historique au Vélodrome cette saison

Alors que 65.000 personnes sont attendues au Vélodrome pour OM-Strasbourg lors de la 38e journée de Ligue 1, l'affluence moyenne de l'enceinte marseillaise atteint quasiment 57.000 personnes, l'une des meilleures moyennes de l'histoire du club.

L’Orange Vélodrome va vibrer une dernière fois cette saison. Pour la réception de Strasbourg, comptant pour la 38e journée de Ligue 1, environ 65.000 personnes pour sont attendues ce samedi. L'enceinte marseillaise enregistre cette saison l’une de ses meilleures moyennes d’affluence de l’histoire, malgré deux matchs tronqués par le huis-clos (OM-Troyes, le 28 novembre) ou à jauge réduite pour cause de Covid (OM-Lille, le 16 janvier avec 5000 personnes).

Des résultats décevants à domicile

En enlevant ces deux matchs particuliers, le Vélodrome affiche une moyenne de spectateurs de quasiment 57.000 personnes cette saison. Une grande réussite et une vraie preuve d’engouement populaire malgré des résultats décevants à domicile (seulement 7 victoires, et 25 points perdus au total pour le moment). Au classement, l'OM n'est que la 9e équipe de l'élite, très loin derrière le PSG, Rennes et Monaco.

En revanche, les joueurs de Jorge Sampaoli performent lors de leurs bases puisque Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur (39 pts), devant le PSG (35) et Nice (30). Troisième avant le coup d'envoi de la dernière journée, l'OM doit faire un meilleur résultat que Monaco pour décrocher une qualification directe pour la Ligue des champions, à moins de rattraper la différence de buts des Monégasques (+25 contre +21).