OM: faux départ, mise à l'écart, retour sur le terrain, nouvelle envie de départ... la saison galère de Dieng

Arrivé à Lorient pour y finaliser son transfert lors du mercato hivernal, Bamba Dieng a connu un début de saison particulièrement compliqué avec l’Olympique de Marseille. Entre vrai-faux départ pendant l’été et temps de jeu limité.

Priorité de l’OM lors du mercato hivernal, Terem Moffi veut rejoindre l’OGC Nice et espère toujours un accord entre les Aiglons et Lorient. Du côté marseillais, on souhaite recruter l’attaquant nigérian avant de boucler le transfert de Bamba Dieng chez les Merlus.

Déjà arrivé en Bretagne, le Sénégalais a trouvé un accord avec la direction lorientaise et doit encore y passer sa visite médicale. Déterminé à jouer au FCL, Bamba Dieng pourrait toutefois voir Marseille freiner les choses si Terem Moffi ne rejoint pas le club présidé par Pablo Longoria. Une nouvelle possible galère pour l’attaquant phocéen dans une saison déjà compliquée.

Un vrai-faux transfert pendant l’été

Arrivé à l’OM en 2020 pour y jouer avec la réserve, Bamba Dieng a finalement bénéficié de la confiance de Nasser Larguet pour intégrer l’effectif professionnel en 2021. Mais après le départ de l’intérimaire marocain, le Sénégalais n’a jamais réussi à se rendre indispensable à Marseille. A tel point que la direction olympienne à chercher à le vendre lors du dernier mercato estival. Acheté pour moins d’un million d’euros au Diambars FC, le buteur de 22 aurait alors permis à Pablo Longoria de récupérer un joli chèque.

Début août, l’agent du champion d’Afrique a confirmé son envie de rester à Marseille avant de voir le président phocéen lui signifier la porte de sortie. Finalement résolu à quitter l’OM avant la clôture du marché estival, Bamba Dieng a même été tout proche de rejoindre Leeds pendant la dernière journée du mercato.

Mais l’attaquant africain a refusé d’aller chez les Peacocks et a préféré signer à Nice. Malgré l’accord de l’OM pour ce transfert, les Aiglons ont finalement annulé l’affaire après avoir détecté un problème lors de la visite médicale. Et après son vrai-faux départ, Marseille s’est même mis (vainement) en tête de prolonger son contrat au-delà de 2024.

Dieng privé de minutes par Tudor

Finalement réintégré au groupe professionnel après le mercato estival, Bamba Dieng a continué de s’entraîner normalement sous les ordres d’Igor Tudor. Mais à l’image de Dimitri Payet, peu utilisé en début de saison, l’attaquant sénégalais n’a pas eu les faveurs de l’entraîneur croate.

A tel point que le jeune attaquant n’a même pas fait partie du groupe olympien lors des huit premières journées de Ligue 1. Pire, malgré un effectif loin d’être pléthorique en attaque, Bamba Dieng n’a pas figuré dans la liste des joueurs qualifiés pour jouer la Ligue des champions. Non sans quelques compliments de la part du coach croate pour faire passer la pilule. "C’est vrai que ça a été un été compliqué mais c’est quelqu’un de formidable, avait estimé Igor Tudor à la mi-septembre. Maintenant, il s’entraîne avec nous et fait partie du groupe."

Rebelote un mois plus tard lorsque l’entraîneur marseillais a réitéré ses propos flatteurs pour Bamba Dieng. Sauf que, entre-temps, le Sénégalais n’a joué que 30 minutes en trois petits bouts de matchs.

Ce sera à peine mieux par la suite puisque Igor Tudor n’a titularisé son buteur qu’à une seule reprise, le 29 octobre contre Strasbourg. L’occasion pour le Sénégalais de marquer son unique but de la saison en Ligue 1.

Le départ de Luis Suarez n’a (presque) rien changé

Lui aussi frustré de son temps de jeu famélique à l’OM, le Colombien Luis Suarez a rapidement acté son départ à Almeria en Liga. Idem pour le Brésilien Gerson en froid avec Igor Tudor et reparti à Flamengo. Avec deux concurrents en moins dans le secteur offensif, Bamba Dieng a espéré gagner plus de temps de jeu.

Dans les faits, le Sénégalais a joué tous les matchs de Marseille depuis la mi-novembre… pour un total de 63 minutes en L1. Finalement titulaire contre Hyères, début janvier en Coupe de France, Bamba Dieng en a profité pour marquer son deuxième but en 2022-2023. Insuffisant pour le convaincre de rester et comme révélé par RMC Sport, le joueur de 22 ans a mal vécu ce manque de confiance.

Le divorce acté avec l’OM et Tudor?

Entre l’absence de prolongation, les différentes parties avaient pourtant prévu de se voir pour discuter d’un nouveau bail, un départ lors du mercato hivernal est donc devenu de plus en plus probable.

Du côté du joueur, on estime que le manque de temps de jeu et de confiance du club a pesé sur ses performances et notamment son entrée en jeu contre Rennes lors des seizièmes de finale de Coupe de France (1-0).

Transparent lorsqu’il est entré sur la pelouse du Vélodrome, le Sénégalais s’est même attiré les foudres d’Igor Tudor. Le bouillant entraîneur croate n’a pas manqué de le faire savoir face à la presse: "Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée."

Heureusement pour Bamba Dieng, Lorient semble vouloir le sortir de sa galère phocéenne. Malgré un accord avec les Merlus où il espère enchaîner les minutes et retrouver le plaisir d’évoluer dans un club qui compte sur lui, le buteur attend désormais le feu vert de l’OM pour partir. Problème, son destin reste lié à l’arrivée de Terem Moffi à Marseille et un vrai-faux départ en janvier lui porterait un nouveau coup au moral.