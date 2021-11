Pourquoi l’OL déçoit en Ligue 1, selon Toko Ekambi

En grande forme actuellement, Karl Toko Ekambi s'est exprimé dans une interview organisée par l'Olympique Lyonnais. Dans cet extrait diffusé par le club, le meilleur buteur de la Ligue Europe explique pourquoi l'OL est davantage en difficulté en championnat qu'en Coupe d'Europe.

Analyser et comprendre, pour mieux se relancer. Impérial en Ligue Europa - quatre victoires en quatre matchs, premier de son groupe, qualifié pour les huitièmes de finale -, l'Olympique Lyonnais est beaucoup plus en difficulté en Ligue 1 cette saison. 7e du championnat avec seulement cinq victoires en 13 journées, l'OL a concédé sa plus large défaite de la saison sur la pelouse de Rennes dimanche (1-4).

Invité à parler de son début de saison et de celui du club dans une interview organisée par l'OL, Karl Toko Ekambi est revenu sur les problèmes de Lyon en championnat. L'attaquant rhodanien est le symbole de la réussite lyonnaise en Coupe d'Europe cette année: avec six buts marqués en quatre matchs, il est le meilleur buteur de la compétition.

Des matchs plus ouverts en Ligue Europa

De bonnes performances qui s'expliquent selon lui par le style de jeu des équipes affrontées par l'OL en C3. "C'est une compétition européenne donc il y a toujours plus d'espaces, ça correspond à mon style de jeu. L'approche est différente qu'un match de championnat", explique Toko Ekambi dans cet extrait de l'interview, qui sera diffusée en intégralité vendredi.

Selon l'attaquant lyonnais, l'enjeu de la qualification a poussé le Sparta Prague, les Glasgow Rangers et Brondby à se découvrir et a donc permis à l'OL de se défaire plus facilement de ces équipes. L'approche adoptée par les clubs de Ligue 1 au moment d'affronter Lyon mettrait davantage en difficulté les joueurs de Peter Bosz, à en croire Toko Ekambi.

"On doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité"

"En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. On se doit d'être plus concentré. Face à une équipe de niveau inférieur, on doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité, parce qu'on est favoris de la rencontre", indique l'attaquant camerounais.

Face à Rennes dimanche soir, Lyon ne s'est pas retrouvé dans cette configuration face à une équipe qui l'a harcelé du début à la fin de la rencontre, sans lui laisser la moindre occasion de prendre le jeu à son compte. Signe que l'OL n'est pas totalement souverain en Ligue 1, compétition dans laquelle ses statistiques défensives font pâle figure.

Lyon peut heureusement compter sur un grand Toko Ekambi ces dernières semaines. L'attaquant de l'OL a inscrit 10 buts lors de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Une arme précieuse pour le club rhodanien, mais qui pourrait s'enrayer à force de jouer face à des blocs bas, comme l'explique donc le premier concerné.