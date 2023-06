PSG: accusé d’être infidèle, Neymar présente ses excuses à sa compagne enceinte

Alors qu’il est accusé d’infidélité avec une blogueuse par la presse brésilienne, Neymar a publié un long message d'excuses envers sa compagne, Bruna Biancardi. Cette dernière est enceinte de leur premier enfant.

Neymar brise le silence. Et confirme à demi-mot toutes les rumeurs qui circulent à son sujet. Alors que la presse brésilienne l’accuse d’infidélité avec la blogueuse Fernanda Campos, l’attaquant du PSG a publié sur Instagram un long message d'excuses à destination de sa compagne. Bruna Biancardi, qui partage la vie du "Ney" depuis environ un an et demi, est enceinte de leur premier enfant.

"Justifier l’injustifiable. Je n’avais pas besoin de faire ce que j’ai fait, mais j’ai besoin de toi dans notre vie, écrit Neymar dans un long post Instagram accompagné d’une photo de leur mariage. J’ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais de tout cela et à quel point tu voulais être à mes côtés. J’ai fait une erreur. J’ai eu tort. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain."

"Mais mes erreurs dans ma vie personnelle, je les résous chez moi, dans mon intimité avec ma famille et mes amis, poursuit l’ancien Barcelonais. Tout cela a atteint l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. La femme que je rêve d’avoir à mes côtés, la mère de mon enfant. Atteint ta famille, qui est aujourd’hui la mienne. Atteint l’intimité dans un moment si particulier qu’est la maternité."

"Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être rendues publiques"

"Bru, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour l’exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être rendues publiques, insiste le Brésilien. Je ne peux pas m’imaginer sans toi. Notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous renforcera."

Si Neymar a été contraint de réagir publiquement, c’est parce qu’une vive polémique enfle depuis plusieurs jours au Brésil. Dimanche, un article publié sur le site Metropoles affirme, captures d’écran à l’appui, que le Parisien a eu des échanges réguliers avec la blogueuse Fernanda Campos depuis la fin de l’année 2022 et la Coupe du monde au Qatar.

Selon le site d’information brésilien, les échanges entre Neymar et la blogueuse se seraient concrétisés le 11 juin, veille de la Saint-Valentin au Brésil, avec une rencontre physique.

Bruna Biancardi et Neymar, de leur côté, ont annoncé en avril qu’ils attendaient leur premier enfant. L’attaquant brésilien de 31 ans est déjà père de Davi Lucca, 11 ans, né d’une précédente relation avec l’influenceuse Carol Dantas.