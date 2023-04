PSG: Al-Khelaïfi est à Lisbonne pour le congrès de l’UEFA

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, n’est pas au Qatar comme cela est avancé par certains médias. Le dirigeant est actuellement à Lisbonne pour assister au congrès de l’UEFA.

Contrairement à ce qui est avancé par des médias, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas au Qatar en ce moment mais bien à Lisbonne. Le patron du PSG est présent depuis mardi au comité exécutif de l’UEFA en tant que président de l'ECA (l'association européenne des clubs). "NAK" assistera ce mercredi au 47e congrès de l'UEFA à Lisbonne, lors duquel Aleksander Ceferin, seul candidat à sa succession, sera réélu à la présidence de la confédération.

Il a donné la seule voix à la France pour l'Euro féminin 2025

Mardi, lors du choix du pays hôte de l'UEFA féminin Euro 2025, Al-Khelaïfi a donné la seule voix à la candidature française. La Suisse a été désignée comme pays organisateur après avoir été préférée à la France donc, mais aussi au Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et à la Pologne.

Le président du PSG a pu croiser dans les couloirs de l'hôtel de l'UEFA, Philippe Diallo, le président intérimaire de la FFF, qui sera en course ce mercredi pour être élu au Comité exécutif de l'UEFA. Un moment très important pour la France et son influence dans les instances.

La présence d'Al-Khelaïfi au Portugal intervient dans un nouvelle période de crise du PSG depuis l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Les Parisiens se sont inclinés huit fois depuis le début de l’année 2023, dont deux fois consécutives en championnat. A neuf journées de la fin, Paris est toujours leader de L1 avec six points d’avance sur Lens et Marseille. Si l’aventure de Christophe Galtier ne devrait pas s’étendre au-delà de la saison en cours, elle pourrait s’arrêter plus précocement en cas de mauvais résultats lors des deux prochaines journées à Nice et contre Lens.