PSG: Al-Khelaïfi veut "construire" plutôt que de parler de "résultats" en Ligue des champions

Après la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a dit vouloir se concentrer sur le beau jeu et les fondations du club avant de parler de titre en Ligue des champions.

Comme chaque année, la question du premier titre en Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain se pose. Mais Nasser Al-Khelaïfi, qui assure rester très ambitieux, souhaite que cette obsession s'atténue. Dans les locaux du tout nouveau centre d'entraînement du club à Poissy, après la présentation de Luis Enrique comme nouvel entraîneur, le président qatari a dit vouloir se concentrer sur les bases et le jeu avant de parler de résultats.

"Je veux qu'on produise du bon football, les résultats viendront"

"Je ne veux pas parler de trophées, a-t-il balayé au micro de quelques médias, dont RMC Sport. La façon dont on joue, c'est ce qui m'intéresse. Je veux qu'on produise du bon football, les résultats viendront. La Ligue des champions, ce sont les médias qui ont fixé cette attente! Combien de clubs veulent gagner la Ligue des champions? Combien de clubs ont la capacité de la gagner? Combien de clubs investissent? Il n'y a pas que le PSG, n'est-ce pas?"

"Ce que nous voulons, c'est construire les fondations, a-t-il poursuivi. Si nous jouons un football offensif, les résultats viendront. On ne peut pas avoir les résultats avant d'avoir les bases. Bien sûr que nous sommes ambitieux. Mais on a de l'ambition avec de la logique. On a tout notre temps pour travailler, construire et faire".