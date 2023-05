PSG: attendu au tournant, Luis Campos prépare le mercato avec plusieurs dossiers brûlants

Le Paris Saint-Germain s’apprête à ouvrir une nouvelle ère, comme souvent à cette période de la saison. Pour son troisième mercato après deux marchés des transferts manqués cet hiver et l’été dernier, le conseiller sportif du club, Luis Campos, se sait particulièrement attendu. Contrairement à l’année dernière, lui et Antero Henrique ne vont pas se marcher dessus. Va-t-il avoir les pleins pouvoir pour autant ?

Luis Campos s’est rendu discrètement à Doha ces derniers jours. Un voyage express au cours duquel il a notamment pu rencontrer l’Emir du Qatar. Peu d’éléments ont filtré de leurs échanges mais il s’agissait de faire un premier point avant d’entamer les grands travaux qui concernent toutes les lignes de l’équipe.

Osimhen et Kolo Muani, c’est loin d’être fait

Depuis plusieurs jours, Luis Campos enchaîne les rendez-vous, agents, dirigeants, familles de joueurs. Il rencontre tous les acteurs, aussi à l’aise dans un grand palace parisien que dans un restaurant plus anonyme où on ne penserait pas le croiser. Celui qui travaille aussi pour le Celta Vigo et qui compte bien poursuivre ces deux activités, est tout-terrain. A ses interlocuteurs, il expliquait encore récemment, et sans surprise, vouloir recruter un attaquant de surface, un ailier mais aussi un milieu défensif et un autre défenseur en plus de Milan Skriniar. L’idée n’a pas changé : construire autour Kylian Mbappé et sans Lionel Messi. Reste à savoir qui va remplacer l’Argentin sur le front de l’attaque la saison prochaine. Plusieurs profils ont été identifiés.

Ce serait un vrai coup de force de réussir à faire venir Victor Osimhen, la priorité du conseiller sportif. Entre le désir du président de Naples de le conserver, les 150 millions d’euros réclamés par le club italien et les envies de Premier League du Nigérian, ce n’est pas gagné. Randal Kolo Muani, lui aussi très apprécié en interne et "Mbappé compatible", va vite avoir des propositions concrètes de Manchester United et du Bayern Munich qui en ont fait une priorité. Paris peut-il rivaliser ? Les prochaines semaines nous le diront. Toujours est-il que pour ne pas entendre une nouvelle fois les critiques d’un recrutement "Europa League" formulées par certaines personnalités influentes du club, Luis Campos va devoir frapper fort et juste à ce poste d’avant-centre. La saison passée, Robert Lewandowski et Marcus Rashford étaient ciblés. Aucun des deux n’est arrivé, ce qui n’a pas échappé à certains joueurs pour qui l’échec de cette saison ne se limite pas au terrain.

La défense, un chantier à reconstruire

Avec l’arrivée programmée de Milan Skriniar, Paris devra aussi se renforcer derrière. Plusieurs pistes sont explorées par Luis Campos. Des plus ambitieuses et très complexes - Kim Min Jae, Josko Gvardiol - aux plus françaises; Evan Ndicka par exemple. Dans l’axe, Marquinhos a prolongé jusqu’en 2027 et le club essaye d’étendre le bail d’El Chadaille Bitshiabu (fin de contrat en juin 2024) avant de prêter. Le joueur de 17 ans a plusieurs propositions en Allemagne et récemment le directeur sportif de Francfort a même fait le déplacement à Paris pour échanger avec Luis Campos comme révélé par Foot Mercato. D’autres clubs français pourraient entrer dans la danse prochainement et en cas de vente, Paris veut inclure des clauses de rachat prioritaire ou de pourcentage à la revente.

Dans ce registre d’axiaux gauchers, la situation de Presnel Kimpembe est suivie de près. Il a enlevé sa botte orthopédique la semaine passée. Des examens sont prévus dans les prochains jours pour voir comment la cicatrisation de la blessure évolue. L’international français veut récupérer le plus vite possible et il ne serait pas étonnant de le voir retourner à Aspetar (hôpital spécialisée à Doha) cet été. Paris espère avoir prochainement une date de reprise, même approximative de son défenseur. Dans ce contexte, Abdou Diallo a-t-il un rôle à jouer ? Après un prêt mitigé à Leipzig à cause des blessures, il sera de retour. Le Sénégalais est apprécié de tous et son leadership naturel ne sera pas de trop dans le vestiaire parisien. Contrairement à d’autres joueurs prêtés, il est apprécié de tous. Si son corps le laisse tranquille, il peut être un recourt intéressant. Ses qualités lui ont permis de faire le match avec Josko Gvardiol lorsqu’il était en pleine possession de ses moyens.

Si le champion d’Afrique n’a pas encore échangé avec Luis Campos, il est ouvert à toutes les propositions et son objectif premier est de jouer. Enfin, Sergio Ramos, un temps annoncé partant, pourrait finalement rester. Son rôle dans le vestiaire et ses récentes performances plus abouties plaident pour l’Espagnol, très apprécié du président.