PSG: Pauleta détaille les points à améliorer pour Mbappé, qui va "beaucoup grandir" avec Messi

Pedro Miguel Pauleta, l'ancienne légende du PSG et de Bordeaux, évalue la progression de Kylian Mbappé. Il estime que l'arrivée de Lionel Messi peut permettre au champion du monde de progresser davantage.

Après un été très agité et un flou toujours d'actualité concernant son avenir (avec une fin de contrat en juin prochain), Kylian Mbappé doit rebondir, malgré un niveau déjà très élevé. Pedro Miguel Pauleta, l'ancienne gloire du PSG, est revenu sur le parcours de l'attaquant dans le club de la capitale et souligne sa préparation physique.

"C’est vrai qu’il a beaucoup travaillé sa condition physique, qu’il s’est développé musculairement. Si tu es bien physiquement, tu vas faire la différence. Kylian l’a parfaitement compris. [...] Je ne crois pas qu’il ait changé son jeu. Mais en étant meilleur sur le plan physique, il peut davantage profiter de sa vitesse. Par exemple, les appels et les contre-appels, si tu es bien physiquement, tu peux en faire 15-20 dans un match, sinon tu en fais deux fois moins. La différence, elle est là. Kylian est un joueur préparé pour faire 90 minutes au top", confie l'ancien international portugais dans un entretien pour le site de la Ligue 1 Uber Eats.

Pauleta préfère Mbappé à gauche

A bientôt 23 ans, le champion du monde a "une marge de progression énorme" selon Pauleta, notamment sur "l'efficacité devant le but", où "il doit encore mieux faire. Grâce à l’expérience qu’il va acquérir au fil des années, il va mieux lire les situations et prendre les bonnes décisions. Par exemple, s’il a actuellement besoin de cinq occasions pour mettre trois buts, dans deux ou trois ans, il arrivera à le faire avec une occasion en moins. Au fur et à mesure qu’il va prendre de l’âge, il va être plus fin, plus intelligent dans ses déplacements et va mieux connaître le jeu. Même s’il analyse déjà très bien ses adversaires, il ne peut que s’améliorer. Il continue d’avoir une marge de progression énorme", analyse l'ancien attaquant du PSG, qui préfère voir évoluer le natif de Bondy sur le côté gauche de l'attaque des vice-champions de France.

"Il possède plus d'espace pour faire parler sa puissance et sa vitesse. Mais, quand il évolue dans l’axe, l’avantage, c’est qu’il est plus proche du but et qu’il se crée plus d’occasions, poursuit-il. Maintenant, avec Lionel Messi, les trois joueurs offensifs vont beaucoup permuter. Mais il va beaucoup grandir avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. [...] Je suis sûr que Mauricio Pochettino va trouver la bonne solution pour les faire jouer ensemble."

Le trio magique devra encore attendre quelques jours avant d'être aligné pour la première fois ensemble. Alors que Neymar et Messi vont certainement manquer la réception de Clermont, Kylian Mbappé est incertain, après une blessure au mollet qui l'a contraint à déclarer forfait avec l'équipe de France pour les matchs face à l'Ukraine et la Finlande. Même s'il a repris la course mercredi au Camp des Loges. La "MNM" pourrait donc faire ses grands débuts à l'occasion du déplacement à Bruges en Ligue des champions mercredi, ou face à Lyon le 19 septembre en championnat.

