PSG-Bordeaux: nette victoire parisienne dans l'indifférence du Parc

Quatre jours après l'élimination en Ligue des champions, le PSG s'est imposé face à Bordeaux au Parc des Princes (3-0) devant un public qui a manifesté son mécontentement puis montré son indifférence.

Ce PSG-Bordeaux était fortement attendu de la part du Collectif Ultras Paris, quatre jours après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Et les supporters parisiens se sont fait entendre dans les travées du Parc des Princes lors de la victoire face à Bordeaux (3-0), entre banderoles, sifflets et indifférence. Un succès qui n'effacera pas les maux accumulés ces derniers jours, même si Paris se rapproche un peu plus d'un 10e titre sur la scène nationale.

Messi et Neymar hués

En quête de rachat, les coéquipiers de Lionel Messi et Neymar, hués lors de chaque prise de balle, entrent très timidement dans la partie et laissent les Bordelais s'approcher des buts de Keylor Navas, titulaire à la place de Gianluigi Donnarumma. Mais Rémi Oudin et Enock Kwateng n'arrivent pas à inquiéter le portier parisien. Sur un très petit rythme, le PSG ne montre pas grand-chose offensivement jusqu'à la 24e minute, moment choisi par Kylian Mbappé pour réveiller le Parc des Princes.

Sur une action initiée par Messi, l'Argentin trouve Wijnaldum aux abords de la surface. Le milieu remet en une touche de balle pour le numéro 7 parisien, qui trompe Gaëtan Poussin en force. Malgré l'ouverture du score, le leader du championnat fait preuve de beaucoup de nervosité et n'hésite pas à invectiver François Letexier sur chaque faute sifflée.

Neymar, un but pour du beurre

Avec un seul tir cadré en première période, le PSG cadre sa deuxième frappe sur le but de Neymar, après un joli jeu à trois avec Messi et Hakimi. Mais la réalisation du Brésilien ne calme pas les supporters, qui sifflent sans discontinuité leur numéro 10. Lancés, les Parisiens ajoutent un troisième but dans la foulée après un festival de Leandro Paredes. Le milieu efface deux défenseurs bordelais avec un crochet, avant de terminer le travail d'une frappe du gauche en lucarne.

"On les entend quand même, même si on est focus dans notre match. On comprend leur déception, leur haine et leur cris. on est pro et il faut savoir le rester. C'est maintenant qu'il faut relever la tête pour pouvoir remporter cette Ligue 1. On est tous fautifs, il n'y en a pas un plus que l'autre. On est une équipe, on est tous ensemble. C'est le moment de montrer qu'on a du caractère même si c'est dur et que cela arrive souvent. C'est le moment de relever la tete et de montrer qu'on est compétiteur", a confié Presnel Kimpembe au micro de Prime Video après la rencontre.

Privés d'un pénalty après un hors-jeu de Mbappé, les leaders du championnat ont tranquillement géré la dernière demi-heure, malgré un nouveau poteau de Messi, pour valider leur 20e succès de la saison en Ligue 1, qui leur permet de prendre 15 points d'avance sur leur dauphin Niçois à dix journées de la fin du championnat. Une victoire qui rapproche le PSG d'un dixième titre, mais ce n'est pas cela qui calmera la grogne des Ultras, très touchés par les évènements de mercredi.