PSG: Ronaldo sera capitaine de l'équipe saoudienne pour affronter le Paris de Messi

Cristiano Ronaldo effectuera ses débuts en Arabie saoudite ce jeudi à l'occasion du match amical entre le Paris Saint-Germain et une sélection composée des joueurs de Al-Nassr et et Al-Hilal. Le Portugais sera même le capitaine de cette équipe issue du championnat saoudien.

Fin du (faux) suspense. Cristiano Ronaldo jouera bel et bien ses premières minutes en Arabie saoudite face au PSG. Arrivé libre à Al-Nassr cet hiver, l'attaquant portugais sera sur le terrain pour le match amical programmé ce jeudi (18h) entre le club francilien et une sélection composée des meilleurs joueurs de la première division locale selon les éléments relayés par l'agence Reuters.

A défaut d'avoir joué en championnat, la faute à une suspension de deux matchs reçue avec Manchester United, le quintuple lauréat du Ballon d'or va donc défier les Neymar, Kylian Mbappé et autres Lionel Messi ou Marco Verratti à l'occasion de cette rencontre de prestige entre les Parisiens et les meilleurs joueurs d'Arabie saoudite.

Ronaldo avec Luiz Gustavo et Marega

Intronisé comme capitaine de l'équipe par Turki Al-Sheikh, proche de la famille royale et propriétaire du club espagnol d'Almeria, Cristiano Ronaldo sera notamment accompagné par plusieurs joueurs de la sélection nationale. En particulier le héros saoudien du dernier Mondial, Salem Al-Dawsari, buteur lors de l'exploit de l'équipe dirigée par Hervé Renard contre l'Argentine (2-1).

L'ancien Marseillais Luiz Gustavo figure aussi dans l'équipe all-star que coachera Marcelo Gallardo. Idem pour le Malien né aux Ulis, Moussa Marega, ainsi que par le talentueux mais caractériel brésilien Anderson Talisca.

Privé des deux premiers matchs joué par Al-Nassr en championnat, Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement début janvier avec l'équipe entraînée par Rudi Garcia. CR7 effectuera ses vrais débuts officiels en championnat face à Al-Ettifaq, le 22 janvier prochain, après une première apparition en amical face au PSG ce jeudi.

Le premier match d'une longue série pour le vétéran lusitanien. Sous contrat avec le club de Riyad jusqu'en 2025, Cristiano Ronaldo y touchera un salaire estimé à près de 200 millions d'euros annuels.