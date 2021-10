PSG: Messi dévoile les coulisses de son arrivée

Lionel Messi, dans une interview à France Football, assure qu'il n'avait aucun plan B de prêt lorsque le Barça lui a montré la porte de sortie au terme de son contrat. L'attaquant argentin explique ainsi avoir dû se mettre d'accord rapidement avec le PSG.

Dans une interview parue samedi dans France Football, la première en longueur depuis son arrivée, Lionel Messi raconte comment il a été pris de court cet été par la décision du FC Barcelone de ne pas prolonger son contrat. L'attaquant argentin de 34 ans révèle aussi que les négociations avec le Paris Saint-Germain n'ont commencé qu'à partir de ce moment, et donc qu'elles se sont déroulées très vite, en dépit de propositions formulées par d'autres clubs.

"Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison (...), j'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entraînement dans la foulée, dit le sextuple Ballon d'or. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe. Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester".

"J'ai reçu d'autres propositions"

Lorsque le fameux communiqué du Barça tombe le 5 août pour annoncer l'incroyable nouvelle, Leo Messi n'avait donc pas encore d'autre solution concrète pour son avenir, selon ses dires. "À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander comment est-ce que j'allais rebondir. (...) J'ai eu la chance d'être contacté par plusieurs clubs et l'un d'entre eux était le Paris-Saint-Germain", déclare-t-il.

"J'ai reçu d'autres propositions, mais je dois avouer qu'on s'est mis assez vite d'accord avec le PSG", affirme Lionel Messi, sans donner de précisions sur ses autres possibilités.

Il s'avère donc qu'il a dû "tout régler en peu de temps" pour rebondir à Paris et retrouver ses amis Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria. "Ils me demandaient régulièrement quand est-ce que j'allais les rejoindre, mais toujours sur le ton de la blague, révèle-t-il. Car ils savaient que mon idée était de rester à Barcelone. Ça a donc été une surprise pour eux aussi quand je leur ai dit que je venais à Paris".