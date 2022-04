PSG champion de France: comment Mbappé est devenu le vrai patron à Paris

Plus régulier, plus décisif, plus altruiste, Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension cette saison. Un rayon de soleil étincelant dans les difficultés collectives du PSG et qui a largement porté son club vers le 10e titre de champion de France de son histoire.

Alors que l’année 2020 s’achevait, les spécialistes de tous bords se demandaient si la trajectoire fulgurante du prodige ne connaissait pas un brutal coup d’arrêt. Kylian Mbappé éprouvait l’une de ces périodes charnières qui jalonnent les carrières de sportifs de haut niveau. Face à l’impératif de faire évoluer son jeu, pour ne pas devenir trop prévisible, au poids des responsabilités, qu’il a toujours réclamées, l’international français donnait l’impression de s’y perdre.

L’Euro 2021, où il a échoué avec l’équipe de France, ratant son tir au but en huitième de finale contre la Suisse, sans jamais parvenir à marquer d'un bout à l'autre de la compétition, aurait pu constituer un nouveau point de bascule dans une saison qui s’apparentait jusqu’alors à une revanche personnelle. Il n’en fut rien. Kylian Mbappé a admis ses erreurs et digéré cet échec assumé. Tout comme son vrai-faux départ pour le Real Madrid. Un autre point noir dans cet été agité.

Après plusieurs mois de silence, Kylian Mbappé s’est livré à la presse en octobre 2021, notamment à RMC Sport, comme jamais il ne l’avait fait auparavant, se délestant d’un poids qui aurait pu le freiner dans sa quête des sommets. Kylian Mbappé a alors retrouvé une forme de légèreté. Il est de suite apparu beaucoup plus apaisé sur le terrain. L’attaquant a repris sa marche en avant et a passé un nouveau cap dans sa carrière.

Il a porté le PSG sur ses épaules

L’arrivée de Lionel Messi en août dernier, alors que l’Argentin était présenté comme le meilleur joueur du monde, aurait pu lui faire de l’ombre. Mais c'est bien l'attaquant de 23 ans, et non le septuple Ballon d'or, qui est aujourd’hui le joueur clé de son équipe, qu’il a portée comme jamais ces derniers mois. Cette saison, Kylian Mbappé est devenu plus régulier dans ses performances, se muant en détonateur de son équipe pour faire basculer les matches dans le bon sens, y compris dans les grands rendez-vous.

Des ressources mentales pour crucifier le Real Madrid au match aller, et beaucoup de talent exposé à la face du monde lors d’un récital contre Saint-Etienne. Deux matchs qui furent à l’image de sa saison, et de la dimension prise par le joueur, décisif 55 fois avec le PSG (33 buts, 22 passes décisives, toutes compétitions confondues). Sa deuxième partie de saison le place au firmament des joueurs les plus décisifs en 2022, avec 13 buts et 7 passes décisives en 13 matches disputés sous les couleurs du PSG en Ligue 1. Seuls Lyon, Reims, Monaco et Nantes ont échappé à son courroux cette année.

Dans la forme de sa vie, Kylian Mbappé a surtout confirmé ces dernières semaines ce que l’on observait déjà depuis plusieurs mois. L’attaquant parisien a ajouté plus de variété dans son jeu. De plus en plus redoutable face au but, Mbappé n’est plus un simple attaquant de profondeur, il a progressé dans la lecture du jeu, passant maître dans l’art de la passe. S'il n'a pas marqué face à Lens ce samedi (1-1), Mbappé pourrait devenir le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1 à terminer meilleur buteur et passeur du championnat de France.

Une belle preuve de maturité pour un joueur qu’on disait trop focalisé sur sa performance individuelle, et qui semble avoir compris que son intérêt était peut-être de placer celui du collectif avant le sien, justement. Kylian Mbappé est un joueur à part, raison pour laquelle le Real Madrid le désire si ardemment. Les dirigeants parisiens ne s’y sont d'ailleurs pas trompés dans leur communication depuis le début de la saison. Et ce n’est pas un hasard s’ils semblent désormais plus enclins à lui confier les clés du camion pour le prolonger. Le patron du PSG, c’est Kylian Mbappé.