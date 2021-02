PSG: Danilo "espère que l'OM va gagner" contre l'OL

Buteur contre Dijon (4-0), Danilo Pereira a livré ce samedi son sentiment avant le sprint final en Ligue 1. Le milieu portugais s'est même osé à un pronostic surprenant avant le duel OM-OL dimanche, en souhaitant la victoire... de Marseille.

Entre la rivalité avec l'OM et la course au titre en Ligue 1, Danilo Pereira a tranché. Auteur de son premier but lors de la victoire du PSG à Dijon (4-0) ce samedi, le Portugais a reconnu qu'il aimerait bien voir Marseille battre l'OL ce dimanche, lors du choc de la 27e journée de Ligue 1. Un duel important pour les Franciliens dans le sprint final en tête du championnat.

"Nous avons encore 11 matchs à jouer, il y aura beaucoup de match très difficile. On doit gagner tous les matchs", a estimé l'ancien joueur du FC Porto au micro de Canal +. Avant d'enchaîner, un peu gêné, sur le match OM-OL: "Marseille-Lyon, j’espère que Marseille va gagner ce match."

Pochettino regardera le match

Une phrase qui ne devrait pas forcément faire plaisir aux ultras du PSG. Pourtant d'un point de vue comptable, Danilo Pereira n'a peut-être pas tort. Deuxième de Ligue 1 avec 57 points, soit une unité de retard sur Lille, Paris possède deux longueurs d'avance sur l'OL. Mauricio Pochettino, lui, s'est montré plus diplomate...après un grand éclat de rire.

"Non (je ne suis pas pour Marseille) mais je pense que l'on va regarder le match, a réagi le coach argentin. On verra mais une victoire de Marseille sera peut-être la bienvenue."

En cas de victoire de Marseille ce dimanche, l'équipe du technicien argentin conserverait sa place de dauphin derrière les Dogues. De la même manière, une contre-perfomance du Losc face à Strasbourg ferait les affaires des Parisiens. Mais cette fois, pas de polémique ou de mot de travers si le PSG venait à soutenir les Alsaciens.