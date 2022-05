PSG: désillusion pour Pochettino, absent des nommés pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1

Malgré le titre de champion de France déjà assuré, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino ne fait pas partie des finalistes pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur de la Ligue 1. Galtier (Nice), Genesio (Rennes), Koumbouaré (Nantes), Sampaoli (OM) et Stéphan (Strasbourg) sont les cinq nommés.

Mauricio Pochettino n’aura pas d’ultime récompense avec le PSG cette saison. Vainqueur du dixième titre de champion de France du club parisien, le coach argentin n’est pas dans la liste des cinq nommés pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1.

Il paye sans doute les éliminations précoces en Ligue des champions et en Coupe de France (pourtant non concernées par ces trophées), ainsi que les critiques autour de son projet de jeu malgré un effectif cinq étoiles.

Seulement le deuxième coach champion de France absent des finalistes

Tenant du titre, Christophe Galiter (Nice) est encore en lice pour ce titre, tout comme Bruno Genesio (Rennes), Julien Stéphan (Strasbourg), Jorge Sampaoli (OM) et l’autre finaliste de la coupe de France, Antoine Kombouaré (Nantes). À noter également l’absence du coach lensois Franck Haise malgré la 8e place du club arthésien et le beau jeu déployé par les Sang et Or.

Mauricio Pochettino n’était pas non plus présent la saison dernière, après avoir remplacé Thomas Tuchel à la moitié du championnat. Il devient cette année seulement le deuxième entraîneur champion de France à être absent des finalistes, après Alain Perrin en 2008, sacré avec l’OL. Le verdict des trophées UNFP sera connu le 15 mai prochain.