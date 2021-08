PSG: Donnarumma parle de Navas comme d'un "ami" mais est "ici pour jouer"

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Gianluigi Donnarumma est revenu sur son arrivée au PSG et sur la concurrence qui l’attend avec Keylor Navas. Ce qui ne lui "fait pas peur".

"Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis ici pour jouer": Gianluigi Donnarumma le répète, il ne craint pas d’être mis en concurrence avec Keylor Navas. Arrivé au PSG après son magnifique Euro 2021, le gardien italien est revenu sur son intégration dans le vestiaire parisien, au micro du Canal Football Club.

Keylor Navas, "une personne exceptionnelle"

"Le PSG m'a contacté et m'a voulu, et moi je voulais Paris, explique-t-il. La concurrence ne me fait pas peur. La concurrence fait du bien aux deux, elle me permet de grandir. Je suis venu ici pour jouer et je vais donner le meilleur de moi-même pour être titulaire. Mais il est tout à fait normal qu'il y ait de la concurrence. Si je suis prêt à jouer? Plus que prêt!"

Donnarumma a ensuite évoqué explicitement Navas et une concurrence saine, même s’il jamais encore joué avec Paris depuis son retour de vacances: "Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n'y aura aucun problème. C'est une personne exceptionnelle, on est amis, il n'y aura aucun problème."

Avec Mbappé, "on a déjà tissé des liens"

L’ancien gardien de l’AC Milan a également évoqué le cas de Kylian Mbappé, avec lequel il entretient déjà de bonnes relations, comme avec l’ensemble de l’effectif. "Kylian est un très grand joueur, estime le champion d’Europe. L'avoir dans l'équipe, c'est exceptionnel. On a déjà tissé des liens, tout comme avec le reste du groupe, qui m'a accueilli comme une famille. Je me sens vraiment bien avec tout le groupe."