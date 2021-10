PSG: Verratti absent plusieurs semaines, Mbappé incertain face à Lille

Le PSG a communiqué ce mardi son point médical. Touché à la hanche dimanche soir, Marco Verratti sera absent pendant quatre semaines tandis que Kylian Mbappé est incertain pour le match face à Lille.

48 heures après le classique face à l'OM (0-0), le PSG compte ses blessés. Alors que le groupe de Mauricio Pochettino se retrouvait pour la première fois depuis le choc de dimanche soir à l'occasion d'un entraînement collectif, Sergio Ramos n’a pas participé. Pas une surprise puisque le retour de l'Espagnol pour le match face à Lille, vendredi (21h) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, n'a jamais été dans les plans. L’évolution de son programme de reprise, coordonné par le staff médical, évolue très correctement et un retour avec le groupe pourra être envisagé dans le courant de la semaine prochaine. Il en est de même pour Leandro Paredes, toujours blessé au quadriceps gauche et sans doute pas sur pied avant la mi-novembre.

Verratti absent quatre semaines et trop juste face à City ?

Plus inquiétant en revanche, dans son point médical du jour, le PSG a communiqué sur la durée de l'absence de Marco Verratti. L'Italien, touché au Vélodrome, souffre d'une lésion profonde des muscles obliques de la hanche gauche et sera absent quatre semaines. Un gros coup dur pour l'entrejeu parisien puisque, en jetant un oeil au calendrier qui attend le leader du championnat de France, cela ferait rater plusieurs rencontres d'importance au milieu de terrain : Lille (29 octobre), Leipzig (3 novembre), Bordeaux (6 novembre), Nantes (20 novembre) et peut-être le retour face à Manchester City en C1, prévu le 24 novembre. Il pourrait ainsi retrouver le groupe parisien lors de la 15e journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne le 28 novembre.

Infection ORL pour Mbappé, incertain face à Lille

Autre coup dur, le possible forfait de Kylian Mbappé pour la rencontre face aux Dogues vendredi. Le champion du monde souffre d'une infection ORL et est incertain pour le duel au sommet face au champion en titre. Un nouveau point médical sera réalisé jeudi afin d'acter ou non l'absence de l'attaquant français.