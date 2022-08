PSG: Galtier assure qu'il n'y a "aucun malaise" après le penaltygate entre Mbappé et Neymar

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a tourné la page du penaltygate, survenu samedi dernier face à Montpellier entre Kylian Mbappé et Neymar. Pour l'entraîneur du PSG, l'affaire est close.

"C'est un épiphénomène". Voilà comment Christophe Galtier a qualifié l'épisode qui s'est déroulé le week-end dernier lors du match du PSG à Montpellier (5-2) entre Kylian Mbappé et Neymar. Passé en conférence de presse ce vendredi, à deux jours d'un déplacement à Lille comptant pour la troisième journée de Ligue 1, le technicien parisien a tenu à rassurer.

Face au MHSC, Kylian Mbappé a d'abord raté un premier penalty. Puis, lors du deuxième penalty obtenu quelques instants après par le PSG, l'attaquant français a voulu le tirer mais c'est Neymar qui s'est chargé de le convertir. Après la rencontre, la polémique avait enflé sur les réseaux sociaux, avec des likes sur Twitter du Brésilien, mettant en cause le champion du monde 2018.

"On s'est rapidement vu le lendemain"

RMC Sport avait indiqué que Christophe Galtier et Luis Campos avaient discuté avec les principaux intéressés dès le lendemain de la partie. "Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est rapidement vu le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire, entre nous, a confirmé ce vendredi Christophe Galtier. C'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise, je vous le confirme avec beaucoup de sincérité."

Reste à savoir si cet épisode laissera des traces pour le futur, notamment dans la relation entre les deux hommes. "On a eu une semaine très agréable dans le travail, où les uns et les autres ont travaillé pour bien préparer le match face à Lille. J'ai apprécié toutes les séances de cette semaine. Cet épiphénomène du match face à Montpellier a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain lors de notre séance de décrassage", a maintenu Galtier.

Christophe Galtier a confirmé que Kylian Mbappé était le tireur numéro un des coups de pied arrêtés à Montpellier. Peut-on s'attendre à des changements par la suite? "Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé doit être respecté. Après il y a la situation du match et c'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation, de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance", a conclu Galtier.