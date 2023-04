PSG: Galtier se sent toujours "légitime" malgré les menaces sur son poste

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, confie se sentir "légitime" à son poste malgré les nombreuses défaites de son équipe en 2023 et la pression qui s’accentue fortement sur son avenir au club.

La défaite face à Lyon (0-1) dimanche n’a pas changé le discours de Christophe Galtier sur son poste au PSG. L’entraîneur repousse les interrogations qui pèsent sur son avenir après ce deuxième revers consécutif, le huitième depuis le début de l’année 2023. Interrogé sur les deux prochains matchs qui pourraient être décisifs, le technicien a feint ne pas comprendre: "dans quel sens?", a-t-il lancé. Selon certains échos, des contre-performances lors du déplacement à Nice samedi (21h) ou face à Lens dans une semaine pourraient sceller son sort à Paris.

"Je me sens évidemment concerné par le discours du président"

En attendant, le technicien assure être toujours l’homme de la situation. "Quand il y a des défaites et c’était la huitième, une défaite importante, ce n’est pas une question mais d’analyse de l’instant-T en étant le plus juste possible dans l’analyse en ne cherchant aucune excuse, répond-il. Il peut y avoir des raisons mais pas d’excuses. Est-ce que je me sens ‘légitime’? Je vous le répète encore une fois: oui, je me sens légitime. On doit sortir de cette spirale, aller chercher des victoires. Il y a ce onzième titre en jeu pour le Paris Saint-Germain. On a six points d’avance, ça paraît beaucoup mais ça peut aller très vite dans le foot si on grille joker après joker. Qu’est-ce qu’on fait de ces six points d’avance? Est-ce qu’on se laisse aller pour se retrouver dans une impasse? Ou est-ce qu’on réagit de suite pour un autre visage qui était intéressant il y quelques semaines?"

Le technicien explique évacuer la pression en restant "concentré sur le travail". "Evidemment que j'ai ma part de responsabilité, l'entraîneur et son staff, les joueurs aussi, explique-t-il. Quand j'ai parlé avec les joueurs en début de semaine, j'ai évoqué les parts de responsabilité. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça ou on réagit? Le questionnement était là-dessus. Le fait que le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) ait parlé ce matin à tout le monde - pas qu'aux joueurs, parce que je me sens évidemment concerné par le discours du président - montre qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. En dehors des défaites, c’était sur l’investissement et le comportement des joueurs sur le terrain. C'était un discours assez clair et précis pour tout le monde. Moi aussi, y compris."

"Il faut rester concentré sur le travail, avoir une juste analyse des mauvaises périodes, conclut-il. Travailler, chercher des solutions, faire en sorte que les joueurs réagissent aussi, ne pas donner la responsabilité à untel ou untel. On est tous responsables de ce qui arrive. La victoire appartient à tout le monde. Dans une mauvaise période, tout le monde a sa part de responsabilité."