PSG: Galtier est-il encore soutenu par ses joueurs? Le doute est permis et les crispations montent

Comme indiqué par RMC Sport, le PSG ne devrait pas continuer longtemps avec Christophe Galtier sur son banc et cherche déjà un entraîneur pour la suite. D’après nos informations, les crispations dans le vestiaire parisien ne sont pas rares, notamment vis-à-vis du management du technicien concernant les stars comme Lionel Messi.

Laurent Blanc a sans doute tout résumé. L’actuel coach de l’OL, qui a battu le PSG dimanche soir (1-0) en clôture de la 29e journée de Ligue 1, connaît bien ce que traverse actuellement Christophe Galtier sur le banc parisien. "Je pense que Christophe (Galtier) va y arriver mais c'est dur, parce cet environnement n'est pas facile et part dans tous les sens: la saison prochaine, le recrutement... on entend des choses, constatait Laurent Blanc. C'est difficile parce que la saison n'est pas terminée, il reste encore neuf matchs."

L'avenir de Galtier est lié aux deux prochains matchs du PSG, à Nice et face à Lens. Comme indiqué par RMC Sport, dans les hautes sphères du club, on se projette sans lui, sauf énorme retournement de situation. Le club commence d’ailleurs à prospecter.

Vers une solution d'urgence si le titre est en danger

Jusqu'ici, les échos en interne expliquaient qu'on ne souhaitait pas se séparer de Christophe Galtier parce qu'il n'y avait pas d'alternative. D'autant que son départ – désormais hautement probable - va coûter de l'argent. Mais si le titre de champion de France venait à être en danger, ce qui est possible en cas de défaites lors des deux prochains matchs, une solution d'urgence pourrait être trouvée.

Comme l'a rappelé Laurent Blanc, ancien coach du PSG, Christophe Galtier est loin d'être le seul responsable de cette situation. Les pistes promises durant le mercato n'ont par exemple pas abouti et Luis Campos avait lui-même reconnu l'échec du club dans ce domaine. Le club s'est finalement presque arrêté avec l'élimination en Ligue des champions et pense déjà un après. Un après qui devrait, sauf surprise, s'écrire sans Christophe Galtier.

"On doit avoir une réaction de champion. J'ai de grands joueurs, beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres, j'ose espérer qu'ils ne sont pas blasés", lançait le coach dimanche, après la huitième défaite de son équipe toutes compétitions confondues en 2023 (une première depuis 22 ans). Ce genre de propos, cela ne passe pas en interne. Même les joueurs ne savent pas trop sur quel pied danser: un jour Galtier dit comprendre une certaine résignation du vestiaire, la semaine suivante il lance un nouvel avertissement à ses joueurs sur leur attitude. Pas toujours facile à suivre.

Une gestion des stars qui interroge

Dans le vestiaire du PSG, de nombreux joueurs - et on parle de joueurs importants - se posent des questions, sans se cacher, sur Christophe Galtier, ses séances d'entraînement, ses compositions d'équipe, sa propension à mettre certains en avant aux dépens d'autres. Les joueurs soutiennent-ils encore le coach? Pas totalement. Et pas tout le monde.

A ce climat, s'ajoute la gestion du cas Lionel Messi, qui crée des remous en interne. Si un accord autour d'une prolongation avait été trouvé en novembre, la direction sportive a finalement décidé de faire partir l'Argentin en fin de saison, à moins d'un énorme retournement de situation. Le PSG qui n'a d'ailleurs pas spécialement apprécié que l'entourage du joueur tâte le terrain ailleurs pour voir si une meilleure offre arrivait. L'ancien joueur du Barça ne se sent lui-même pas très bien au PSG.

Or c'est là un des points qui est reproché régulièrement à Christophe Galtier cette saison: le technicien n'a eu de cesse de défendre ses stars - notamment Neymar ou Messi - tout au long de la saison, même quand ces joueurs passaient au travers sur le terrain. Certains membres du vestiaire parisien se plaignent, par exemple, du fait que les ballons n'arrivent jamais dans leurs pieds mais toujours dans ceux de Messi, même quand ils font un meilleur appel. Alors qu'il n'hésitait pas, au LOSC, à dire les choses concernant ses joueurs phares, comme il l'avait fait à plusieurs reprises avec Burak Yilmaz, Christophe Galtier préserve ses stars au PSG. Une attitude qui agace en coulisses au PSG, où certains considèrent que le coach n'est finalement pas vraiment lui-même depuis son arrivée. C'est pourtant à lui de trancher et d'avoir des discussions avec tout le monde.

"Est-ce que je suis résigné? Non. Ai-je envie de me battre? Oui, je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre", a lancé l’entraîneur parisien dimanche soir après un nouveau revers. Le PSG a encore six points d’avance sur Lens et l’OM. Un petit matelas qui, depuis quelques semaines, fond comme neige au soleil.