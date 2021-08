Barça: "Agüero a envie de se tuer", Di Maria plaisante sur le départ de Messi

Dans un entretien pour TyC Sports ce samedi, Angel Di Maria a confié sa joie de pouvoir évoluer avec Lionel Messi cette saison au PSG. Le milieu offensif argentin en a profité aussi pour avoir une pensée pour Sergio Agüero, assez déçu par la situation actuelle, alors que l'attaquant avait rejoint le Barça pour jouer avec la "Pulga".

Ces dernières semaines, Sergio Agüero imaginait, sans doute comme beaucoup de supporters du FC Barcelone, pouvoir jouer avec Lionel Messi cette saison. Mais la "Pulga" a finalement quitté définitivement la Catalogne pour s'envoler en France, où il a signé pour le PSG pour deux saisons, avec une année en option.

Une nouvelle qui fait le bonheur d'Angel Di Maria, qui retrouve son compatriote au PSG. Interrogé par la presse argentine, l'ancien joueur du Real Madrid s'est permis de donner des nouvelles d'Agüero. En plaisantant. "Kun veut se suicider, qu'est-ce qu'il peut faire? (sourire) Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est encore blessé et sera absent pendant plusieurs semaines, a regretté Di Maria sur Agüero, interrogé par TyC Sports. C'est la chose la plus triste car il faisait un gros effort avec son genou, en essayant de récupérer et d'être à un bon niveau dès son retour. Que la blessure se reproduise, c'est embêtant et j'espère qu'il pourra récupérer le plus tôt possible et de la meilleure façon pour qu'il puisse montrer ce qu'il est vraiment."

"C'est vraiment facile de jouer avec Messi"

S'il rêve toujours de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Argentine, Angel Di Maria ne rejouera plus en Copa America, alors que l'Albiceleste a remporté la dernière édition en juillet dernier, face au Brésil. Pour cette saison, le milieu offensif a "l'obligation de gagner la Ligue des champions" avec le PSG, d'autant plus avec l'arrivée de Lionel Messi.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria a eu un mot aussi pour le Portugais, dont il avait croisé la route au Real Madrid, remportant ensemble une Ligue des champions en 2014. "Cristiano doit vouloir se tuer pour ne pas être là. La qualité et la quantité de joueurs que le PSG a maintenant est quelque chose d'unique. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours être avec les meilleurs. Cristiano voudrait sûrement être là, mais ils ont amené Messi, a commenté encore Di Maria. C'est vraiment facile de jouer avec Leo. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain."