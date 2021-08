PSG: "Il n’y a pas plus grand que Messi", savoure Rothen

Consultant RMC Sport, Jérôme Rothen s'est montré lui aussi ravi de l'arrivée de Lionel Messi au PSG. L'ancien milieu parisien jubile, notamment au regard du chemin parcouru par le club parisien.

Supporter du PSG depuis toujours, Jérôme Rothen voit l’arrivée de Lionel Messi d’un très bon œil, compte tenu du passé parfois compliqué de son club. Après Javier Pastore, l’ancien milieu de terrain savoure, en montrant son admiration pour un joueur présent depuis quinze ans au plus haut niveau.

"Je pense que sur la planète foot, il n’y a pas plus grand que Lionel Messi, estime Rothen ce mardi au micro de RMC. On peut refaire toute l’histoire du football: je ne l’ai pas connu, mais Pelé est dans les standards de Messi, par rapport à ce qu’il amenait Maradona correspond aussi au profil de Messi. Mais c’est le joueur qu’on a le plus connu. C’est ma génération, j’ai grandi avec lui. J’étais pro quand il est arrivé. Il a pris la place d’un de mes potes, Ludovic Giuly".

Nostalgique, le consultant se montre impatient à l’idée de découvrir la 'Pulga’ en France: "L’imaginer après tant d’années au PSG, le club que je supporte depuis tout gamin, c’est magnifique. C’est magique. Le voir évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain, avec le numéro 30 peut-être, j’ai hâte d’être au premier match de Lionel Messi au Parc des Princes".

"Merci aux Qataris"

Une énorme opération rendue possible par l’arrivée de nouveaux investisseurs en 2011, comme le souligne Rothen. "On a envie de dire merci aux Qataris, se réjouit-il. Parce que réaliser ce coup-là, c’est incroyable. On peut critiquer l’âme du club qui n’a pas forcément été conservée mais là on peut reconnaître quelque chose: déjà il y a eu un coup fantastique avec l’arrivée de Neymar, mais là ce n’est pas la même dimension".

Selon Rothen, "il n’y aura pas plus grand", deux ans après le double coup Neymar-Mbappé en 2017. "Ils ne peuvent pas faire mieux. Des Lionel Messi, on n’en reverra pas de d’ici peu, c’est un génie, c’est fantastique! Même à 37 ou 38 ans, s’il est encore en vie, il fera des différences".