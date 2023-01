PSG: "J'espère que ça va nous booster", Marquinhos évoque la tournée au Qatar

Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a évoqué la tournée du club au Qatar, cette semaine, avec le match amical prévu contre une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal. Le Brésilien espère que cela va lancer la deuxième partie de saison des Parisiens.

La tournée du Paris Saint-Germain au Qatar, cette semaine, fait parler, mais le capitaine Marquinhos a tenté de désamorcer les polémiques, ce mercredi. "On peut garder le positif de cette tournée qu'on va faire, a souligné le Brésilien. Si on regarde toujours les mauvaises choses, on n'avance pas."

"Il fallait le faire, c'est des obligations qu'on a comme joueurs professionnels, a aussi reconnu le Parisien, avant de mettre en avant ce que permet aussi cette tournée au Moyen-Orient. On est ensemble pendant la journée, on peut se parler, se dire ce qu'il faut faire pour les prochains matchs. C'est ces bons côtés qu'on va garder."

"J'espère que cette tournée va nous booster"

Ce mercredi, à la veille du match amical face aux meilleurs joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal, les Parisiens ont aussi connu un entraînement ouvert au public et suivi par plus de 30 000 personnes au Khalifa Stadium. "C'est bien aussi de changer un peu les habitudes. On s'entraîne toujours seuls au Camp des Loges, ici on a le public qui peut nous donner un peu d'énergie, de motivation", a expliqué Marquinhos.

Le Brésilien garde toutefois en tête les prochains objectifs de Paris, avec une avance de seulement trois points en Ligue 1 et un huitième de Ligue des champions très attendu face au Bayern, dans moins d'un mois : "On a une deuxième partie de saison importante qui arrive, j'espère que cette tournée va nous booster pour ça." Après deux défaites sur les trois derniers matchs de championnat, Paris a en effet besoin de trouver un second souffle.