PSG: "Je donne tout pour le club", assure Mbappé après son doublé face à Monaco

Auteur d’un doublé face à Monaco pour offrir la victoire au Paris Saint-Germain (2-0), ce dimanche en Ligue 1, Kylian Mbappé a assuré en interview qu’il "donnait tout" pour le succès de son club.

Sans lui, le Paris Saint-Germain avancerait bien plus lentement en championnat. Ce dimanche, Kylian Mbappé a encore inscrit un doublé face à l’AS Monaco (2-0), atteignant ainsi les 100 buts en Ligue 1 avec le club de la capitale, pour porter son club vers la victoire et conforter son avance en tête du championnat. Homme du match, il est ensuite allé assurer de son dévouement total à l’équipe au micro des journalistes.

"J'aime jouer, j'aime toujours être sur le terrain, jouer tous les matchs, a-t-il expliqué sur Amazon Ligue 1. C'est un plaisir de jouer et d'aider mon équipe. J'espère continuer lors des matchs qui restent avant la fin de l'année civile. J'ai passé des moments incroyables dans ce club (Monaco), j'y ai grandi, j'ai gardé des souvenirs extraordinaires. Maintenant la page est tournée, je joue pour le PSG et je donne tout pour ce club."

"On a tué le match en première mi-temps"

Le jeune attaquant est ensuite revenu sur le déroulé du match, où son réalisme a beaucoup pesé. "Paris a fait la différence en première mi-temps, a-t-il analysé. Il y avait beaucoup d'intensité en première mi-temps et on a tué le match. C'est vrai qu'on pouvait faire plus, mais c'était à eux aussi de venir nous chercher. Le rythme est peut-être retombé en deuxième mi-temps mais on a gagné et fait le plus important."

Auteur de son neuvième but de championnat cette saison, Mbappé a d’abord ouvert le score, sur un penalty parfaitement tiré (12e). Il a ensuite doublé la mise sur un beau décalage de Lionel Messi, qui lui a permis d’armer une frappe puissant de l’entrée de la surface (45e). Avec ce succès, le PSG compte 13 points d’avance sur l’Olympique de Marseille (qui a un match de retard), son dauphin en Ligue 1.