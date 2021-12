PSG-Monaco: les statistiques folles de Kylian Mbappé, auteur de son 100e but avec Paris

En inscrivant un doublé face à l’AS Monaco (2-0), ce dimanche, Kylian Mbappé a signé son 100e but en Ligue 1 avec le PSG. Avant lui, seuls deux joueurs avaient dépassé cette barre: Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic.

Au-dessus de la mêlée avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Kylian Mbappé continue à affoler les statistiques. Dans le choc de la 18e journée de Ligue face à l’AS Monaco (2-0), dimanche soir, le jeune attaquant a inscrit un doublé pour mener les siens vers la victoire. Ce faisant, il a atteint la barre symbolique des 100 buts avec le club de la capitale en Ligue 1.

Avant lui, seul deux joueurs avaient dépassé ce montant avec le club de la capitale : Zlatan Ibrahimovic (113 unités en quatre ans) et Edinson Cavani, meilleur réalisateur de l’histoire du PSG (138 unités en sept ans). Déjà bien ancré dans l’histoire du club, Mbappé continue à fondre sur ses deux aînés. Jamais avant lui un joueur n’avait atteint ce total avec un même club aussi jeune, à 22 ans et 357 jours.

Précoce en Ligue 1 et en Europe

Mbappé n’en est pas à son premier record de précocité. En mars, un doublé face à l’Olympique Lyonnais lui avait déjà permis d’être le plus jeune joueur à atteindre les 100 buts en Ligue 1, tous clubs confondus, à 22 ans et 91 jours (contre 23 ans et 153 jours pour Hervé Revelli). Il est aussi le plus jeune à avoir inscrit 25 buts en Ligue des champions (22 ans et 80 jours), devant un certain… Lionel Messi.

Dans ce match, Mbappé a encore fait preuve d’une redoutable efficacité. Il a d’abord ouvert le score, sur un penalty parfaitement tiré (12e), avant de complètement mystifier Alexander Nübel d’un tir chirurgical à l’entrée de la surface (45e). Cette saison, il a inscrit neuf buts en 17 matchs de Ligue 1, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club en championnat.