PSG: "Je souhaite qu’il reste", Galtier très clair sur l’avenir de Neymar

Concerné par des rumeurs de départ, Neymar est dans les plans de Christophe Galtier en vue de la saison à venir. En conférence de presse ce mardi, le nouveau coach du PSG a partagé son envie de pouvoir s'appuyer sur le Brésilien.

Il y a quelques jours, RMC Sport annonçait que Neymar étudiait de plus en plus la possibilité de partir, surtout depuis les propos de son président Nasser Al-Khelaïfi au Parisien, où le président du PSG s’était montré flou sur l’avenir du Brésilien. Revenu plus tôt au Camp des Loges pour la reprise, l’attaquant sera ravi de savoir que son nouvel entraîneur Christophe Galtier compte sur lui pour la saison à venir.

Interrogé par la presse sur l'avenir de Neymar, le coach français se considère comme chanceux de pouvoir s’appuyer sur un tel joueur: "Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas de lui ? (…) Je souhaite qu’il reste chez nous, c’est toujours mieux d’avoir un joueur d’une telle classe avec nous", a détaillé Galtier, ajoutant avoir "une idée très précise de ce qu'il attendait de Neymar".

"Je vais le rencontrer, être à l’écoute"

Même s'il compte sur le joueur de 30 ans, Galtier n’a pas encore eu l’occasion de faire savoir à Neymar ce qu’il attendait de lui: "Je vais le rencontrer, être à l’écoute." Une discussion qu’il aura avec l’ensemble des joueurs. Si Galtier affirme qu’il n’y aura pas de compromis, ce dernier reste tout de même ouvert au dialogue: "Je vais échanger avec l’ensemble des joueurs (…) Il faut partager avec eux mais aussi imposer ce que doit être la force du groupe."

En mai dernier, l’ancien Barcelonais martelait auprès de Canal+ son envie de permettre au PSG de gagner la première Ligue des champions de son histoire: "Mon ambition est toujours la même. Remporter tous les titres possibles. Gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions (…) Ce sera avec le PSG." Pour ce faire, Neymar pourra compter sur le soutien de son nouvel entraîneur. Rappelons que, selon l'Equipe, l'international brésilien a automatiquement prolongé son contrat jusqu'en 2027.