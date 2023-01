PSG: jusqu’à 7 ans de prison et une relaxe pour le cambriolage de la famille de Marquinhos

Deux hommes ont été condamnés mercredi à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Versailles pour le cambriolage de la famille du joueur brésilien du PSG, Marquinhos, en mars 2021 dans les Yvelines, et un troisième relaxé.

Tous les trois niaient depuis leur arrestation les faits qui leur étaient reprochés. Amir E., 24 ans, détenu dans le cadre d'une autre affaire et qui avait refusé de se présenter à l'audience, a été condamné à sept ans de prison pour vol avec violence, séquestration et association de malfaiteurs.

De nationalité égyptienne, il a également écopé d'une interdiction définitive de séjour sur le territoire français à l'issue de sa détention. Samba G., 30 ans, a été condamné à cinq ans de prison dont trois ans assortis de sursis probatoire pour détention d'arme et association de malfaiteurs. Les enquêteurs le soupçonnaient notamment d'avoir fourni le véhicule ayant servi à aller sur les lieux du cambriolage.

Le troisième prévenu relaxé

François S., 30 ans, jugé pour vol avec violence, séquestration et association de malfaiteurs, qui a clamé son innocence tout au long de l'audience, a été relaxé. "Cette relaxe est une très bonne nouvelle. Mon client n'a eu de cesse de répéter son innocence depuis presque deux ans", a déclaré devant la presse son avocate, Me Sevin Kasay.

Le 14 mars 2021, alors que le Paris Saint-Germain affrontait Nantes au Parc des Princes pour la 29e journée de Ligue 1, le domicile yvelinois de la famille de Marquinhos, le capitaine du PSG, avait été cambriolé. Son père, qui s'y trouvait en présence de ses deux filles, âgées à l'époque de 13 et 16 ans, avait subi des violences. 2.400 euros d'argent liquide, des sacs de luxe et un bracelet avaient été dérobés.

Lors de l'audience, la procureure a évoqué une "expédition particulièrement bien organisée sur le plan collectif" et un "projet mûri" aux victimes "spécifiquement visées". Si les cambrioleurs pensaient s'introduire au domicile du joueur et pas de son père, "on ne le saura jamais", a-t-elle ajouté.