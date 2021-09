PSG: l'ancien préparateur physique de l'Argentine donne le secret de la longévité de Messi

Fernando Signorini, l'ancien préparateur physique de l'Argentine lorsque Diego Maradona était sélectionneur, explique comment Lionel Messi gère son physique, alors qu'il va fêter ses 35 ans en juin prochain et vient de se lancer un nouveau défi au PSG.

Lionel Messi est-il encore apte à enchaîner les matchs? Capable de cumuler plus de 50 rencontres par saison depuis ses débuts, à l'instar de Cristiano Ronaldo, le meneur de jeu argentin montre que oui, même à 34 ans. Rarement blessé ou suspendu, le capitaine de l'Albiceleste montre qu'il a toujours des jambes de feu, même si la fin de sa carrière se rapproche.

"Leo a une expérience suffisante aujourd’hui pour savoir comment il doit gérer ses efforts pendant un match. Ce n’est pas le genre de joueur qui va faire des courses supplémentaires s’il n’y a pas le besoin. Ce sont sûrement ses coéquipiers qui vont davantage en faire", confie Fernando Signorini, l'ancien préparateur physique de l'Argentine sous Diego Maradona, à So Foot.

Le PSG, un choix idéal en vue du Mondial

Alors que la recrue star du PSG entame sa 18e saison dans le monde professionnel, Fernando Signorini assure que Lionel Messi a encore de la réserve dans le moteur: "Ce sont des cas exceptionnels qui arrivent à maintenir un niveau très élevé malgré leur âge. Pour moi, Leo est comme un chat qui chasse des souris. Comme Diego ou d’autres grands joueurs, ce sont des types qui sont nés pour ça. Là où il n’arrivera plus à être présent en raison de sa condition physique, il va le compenser par son expérience. Je crois qu’aujourd’hui, Leo a une intelligence tactique et stratégique plus importante. Il sait comment gérer son physique. Avec moins d’effort, il parvient à garder l’efficacité qu’il recherche."

Mais comment gérer un tel joueur? Selon l'ancien préparateur physique, il faut d'abord "apprendre à le connaître, gagner sa confiance dans le traitement au quotidien, l’écouter et ne surtout pas l’obliger. Dans ce genre de situations et avec ce type de joueurs, il faut mettre son orgueil de côté, être à son écoute et prendre soin de lui au maximum".

Arrivé en France cet été après plus de 20 ans en Espagne, la Pulga espère rapidement s'adapter au championnat français, plus rugueux que la Liga espagnole. Si ce choix a été difficile à avaler en Catalogne, Fernando Signorini pense que ce changement de club est positif: "Je crois que c’est un très bon choix parce qu’il a besoin d’arriver au Mondial en forme d’un point de vue physique, mais aussi émotionnel. S’il était resté à Barcelone, il n’aurait sûrement pas eu une équipe à la hauteur de ses attentes." Une équipe parisienne qui espère tout gagner cette saison, notamment la Ligue des champions, objectif numéro 1 de l'Argentin et de ses coéquipiers.