PSG: "La cerise sur le gâteau", Messi agréablement surpris par la folie de l’accueil des supporters

Arrivé à Paris ce mardi pour signer son contrat avec le PSG, Lionel Messi a été présenté à la presse ce mercredi au Parc des Princes. L’occasion pour l’Argentin de remercier les supporters parisiens pour leur accueil plein d’amour lors de sa première journée dans la capitale française.

Des supporters qui l’attendaient au Bourget depuis dimanche et qu’il a remercié avec une sortie à la fenêtre qui a déchaîné cris et chants. D’autres qui guettaient sa présence à l’Hôpital Américain de Neully-sur-Seine, au Parc des Princes et à l’hôtel Royal Monceau pour lui donner de l’amour et lui confirmer leur bonheur de le voir porter la tunique parisienne. Un maillot déjà en rupture de stock. En devenant un nouveau joueur du PSG, Lionel Messi devait se douter qu’il serait bien accueilli par ses nouveaux supporters. Difficile d’en être autrement quand on parle d’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

"La folie"

Mais il ne s’attendait pas à être reçu de la sorte dès ses premiers pas dans la capitale française. "Je voudrais remercier les Parisiens, a lancé l’Argentin ce mercredi matin en préambule de sa conférence de presse de présentation au Parc. Je dois dire que ça a été un peu la folie pour mon arrivée. C’était surprenant mais s’il manquait quelque chose pour que je sois heureux, cet accueil a été la cerise sur le gâteau. Je suis sûr qu’on va profiter de ces moments ensemble et qu’on va pouvoir se battre pour les objectifs du club. Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes très heureux d’être ici avec ma famille."

Si les larmes lors de sa conférence de presse de départ du Barça ont montré son attachement au club catalan, où il est arrivé à treize ans en 2000, Messi ne cache pas son impatience devant ce projet qui va rythmer les prochaines années de sa carrière. "Je suis très heureux d’être ici, confirme-t-il. Chacun sait comment je suis parti de Barcelone. Ça a été vraiment très dur car j’ai passé beaucoup d’années là-bas et c’est difficile d’envisager un changement après autant de temps. Mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux, j’ai beaucoup d’enthousiasme et très envie de commencer à m’entraîner car j’ai trop envie de me retrouver avec mes coéquipiers et le staff pour entamer cette nouvelle étape. Je voudrais remercier le président, Leonardo et l’ensemble du club pour leur accueil. Depuis le communiqué du Barça, ils se sont positionnés et tout a été très fluide, très rapide. Ça a été une situation difficile et trouver une solution aussi rapidement n’était pas si simple donc je voudrais remercier l’accueil qui m’a été réservé.

"Gagner des titres"

Et la pépite de poursuivre: "J’insiste, je suis très heureux d’être là, j’ai beaucoup d’enthousiasme, superstar d’envie. J’ai toujours la même envie de gagner et c’est pour ça que je viens dans ce club, qui est ambitieux. Je vois le staff, le groupe, et je crois qu’on est prêt pour lutter pour tous les trophées et essayer de tout gagner, ce qui est mon objectif, continuer de grandir, d’avancer et de gagner des titres. C’est pour ça que je suis venu ici et j’espère qu’on pourra le faire tous ensemble." Après ses premiers pas à Paris, ses premiers mots donnent le tempo: Leo n’est pas là en pré-retraite mais pour faire gonfler une armoire à trophées personnelle déjà bien remplie. Avec tout un public pour le soutenir et le porter dans cette quête.