PSG: la compo probable à Clermont, avec Sarabia titulaire en l'absence de Mbappé

Ce samedi à 21h, le PSG se rendra sur la pelouse de Clermont pour son premier match de la saison de Ligue 1. Adepte du 3-4-1-2 depuis son arrivée sur le banc parisien, Christophe Galtier devrait continuer avec ce système. Le onze de départ devrait être similaire à celui du Trophée des champions, avec la présence de Pablo Sarabia en attaque en l'absence de Kylian Mbappé.

Le champion en titre revient sur le devant de la scène. Après un match abouti lors du Trophée des champions face au FC Nantes (4-0), le PSG affrontera ce samedi (à 21h) Clermont pour son premier match de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne participera pas Kylian Mbappé, touché aux adducteurs. Tout comme Mauro Icardi, absent pour des raisons personnelles.

Selon les informations de RMC Sport, Galtier devrait encore présenter un système en 3-4-1-2, comme montré lors des matchs amicaux au Japon. Pour remplacer le Français et l’Argentin, l’ancien coach de Nice devrait privilégier l’option Pablo Sarabia. Revenu d’un prêt convaincant du Sporting, l’Espagnol s’est montré à son avantage en insrivant deux buts lors de la tournée au Japon. Pour l’accompagner, il pourra compter sur les stars Neymar et Lionel Messi, en grande forme contre les Nantais.

La recrue Vitinha titulaire

Propulsé en tant que numéro 1, Gianluigi Donnarumma gardera les cages et pourra compter sur les présences de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et du capitaine Marquinhos. Les rapides Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront alignés comme pistons. La nouvelle recrue Nordi Mukiele ne devrait pas être dans le onze de départ.

L’inverse de Vitinha qui est pressenti pour occuper l’entrejeu avec Marco Verratti à ses côtés. Arrivé cette semaine, Renato Sanches ne figure pas dans le groupe. Les Parisiens pourront compter sur un onze disposant de plusieurs automatismes.

La compo probable du PSG à Clermont : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Sarabia.