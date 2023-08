PSG: la presse catalane pense avoir identifié le joueur qui a insulté le Barça

La presse catalane pense avoir identifié le joueur du PSG qui a qualifié le Barça "d’équipe de merde" dans une vidéo diffusée sur la chaîne du club alors que les joueurs charriaient Ousmane Dembélé, arrivé de Catalogne cet été.

Il faut tendre l’oreille pour la première polémique de la semaine. Une vidéo banale d’un entraînement du PSG diffusée sur la chaîne du club crispe en Catalogne. Particulièrement un passage où plusieurs joueurs de l’effectif chambrent Ousmane Dembélé, nouvelle recrue parisienne arrivée en provenance du FC Barcelone cet été. La scène est floue puisqu’elle montre des joueurs en train de courir mais avec, comme fond sonore, une conversation entre d’autres membres de l’effectif.

"Equipe de merde"

On y distingue ainsi la voix reconnaissable de Kylian Mbappé, prenant à partie son ami Dembélé. "Tu viens du Barça, tu vas pas chanter frère", lui lance le champion du monde 2018. Un autre équipier intervient alors dans un brouhaha et semble qualifier le Barça "d’équipe de merde". Une insulte relevée par les réseaux sociaux et aussitôt reprise par les médias catalans. Ces derniers ont lancé la chasse à son auteur et pensent avoir identifié Lucas Hernandez comme le responsable.

Le défenseur français a plusieurs fois croisé la route du Barça au cours de sa carrière lancée du côté de l’Atlético de Madrid. Son frère, Théo, également formé à l’Atlético de Madrid, a passé deux saisons au Real (2017-2019), grand rival des Catalans, avant de rejoindre l’AC Milan.

J-1 PSG-Lens : Paris est-il vraiment favori ? – 25/08 13:17

Lucas a rejoint le PSG cet été en provenance du Bayern Munich - où il avait passé quatre saisons-, dans un contexte un peu tendu avec les supporters parisiens. Ces derniers ne lui ont pas tout à fait pardonné ses déclarations passées contre Paris après des rencontres de Ligue des champions ou sur son amour pour Marseille, le club de la ville où il est né. Ils lui avaient d’ailleurs concocté une banderole salée pour sa première au Parc des Princes: "On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une."