PSG: la presse espagnole s’enflamme sur un nouvelle crise du couple Mauro-Wanda Icardi

Certains médias espagnols font état d’un nouvel épisode dans la relation tumultueuse entre Mauro Icardi et sa femme Wanda à la lecture de leur activité sur les réseaux sociaux. L’attaquant a, depuis, supprimé son compte Instagram.

Ne cherchez pas une réaction de Mauro Icardi (28 ans) sur une rumeur transfert le concernant. L’attaquant du PSG a supprimé son compte Instagram, sur lequel il affichait régulièrement des photos de son couple avec sa femme, Wanda (qui est aussi son agent). Certains médias espagnols avaient remarqué quelques signes d’une potentielle nouvelle crise avec cette dernière avant que son compte devienne introuvable.

Le joueur du PSG avait en effet cessé de suivre sa compagne sur le réseau social, après avoir changé sa photo de profil où il apparaissait en compagnie de cette dernière. Il l’avait remplacé par un cliché de lui en compagnie de ses filles Francesca et Isabella devant la Tour Eiffel. Deux actions qui n’ont pas échappé aux nombreux suiveurs du couple. Une storie de Wanda apparaissant sans son alliance a fini de les convaincre qu’une chose ne tournait pas rond. Quelques heures plus tard, l’ancien joueur de l’Inter Milan a finalement cessé son activité sur Instagram. Signe d’une nouvelle crise?

Wanda s'affiche sans alliance

C’est de cette manière (sur les réseaux sociaux) qu’avait éclaté le psychodrame dans le couple en octobre dernier. Après avoir surpris des échanges entre son mari et la mannequin La China Suarez, Wanda Icardi avait mis en scène sa séparation avec l’ancien joueur du PSG en se filmant dans un avion vers Milan et sans alliance au doigt. Cette affaire personnelle et privée avait débordé sur le cadre professionnel puisque l’attaquant, affecté par la séparation, avait manqué plusieurs entraînements.

La photo de Wanda Icardi sans alliance © Capture Instagram

Il avait également déclaré forfait pour le match de Ligue des champions face à Leipzig, le 19 octobre dernier, après avoir été jugé pas en état de jouer. L'affaire avait duré plusieurs semaines jusqu'à la réconciliation du couple. En novembre, Wanda Icardi, qui gère la carrière de son mari, s'était longuement confiée sur cet épisode à la télévision argentine.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants avec l’arrivée de Lionel Messi, l’Argentin vient d’enchaîner quatre titularisations de suite en Ligue 1 et devrait de nouveau jouer face à Nice ce lundi soir (21h15) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Ces dernières heures, il est également cité par la presse espagnole comme une possible monnaie d’échange dans le cadre d’un transfert d’Ousmane Dembélé au PSG.