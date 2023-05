PSG: la réponse de Galtier sur son absence de la liste des Trophées UNFP

En tête de la Ligue 1 avec le PSG, et en passe d'être sacré champion, Christophe Galtier est le grand absent de la liste des prétendants pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. Il s'est exprimé sur le sujet ce vendredi.

Logique pour certains, critiquable pour d’autres, l’absence de Christophe Galtier de la liste des nommés pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison ne manque pas de faire réagir. Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours d’affronter Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le principal intéressé a accepté de s’exprimer sur le sujet. Sans rancune apparente alors qu'il est bien parti pour être sacré champion de France avec le PSG.

"C'est un vote que l'on doit respecter"

"Il n'y a pas d'explication, il y a simplement un vote qui a été fait comme chaque saison, a réagi Galtier. Il faut respecter ce vote. Je le respecte. J'ai moi-même voté. Les cinq entraîneurs nommés le méritent. Il y aura le meilleur entraîneur, c'est comme ça. Je n'ai pas eu de réaction particulière. C'est un vote que l'on doit respecter". Désigne meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2019 et 2021 lorsqu’il était sur le banc de Lille, Galtier ne succèdera donc pas à Bruno Genesio, récompensé l'année dernière avec Rennes.

Cette année, ce sont Paulo Fonseca (Losc), Pascal Gastien (Clermont), Franck Haise (Lens), Philippe Montanier (Toulouse) et Igor Tudor (OM) qui ont été retenus. Pour le titre de meilleur joueur, Kylian Mbappé est en concurrence avec Jonathan David (LOSC), Seko Fofana (Lens), Loïs Openda (Lens) et son coéquipier parisien Lionel Messi. La soirée de remise des trophées est programmée le dimanche 28 mai, au lendemain de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.