PSG: "Le harcèlement, je l'ai vécu", le supporter rennais giflé par Neymar a porté plainte après les révélations sur "l'armée numérique"

Giflé par Neymar après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France 2019, le supporter du Stade Rennais a fait partie des victimes présumées de l'armée numérique recrutée par le club parisien. Après avoir déposé une nouvelle plainte, Nelson est revenu, pour L'Equipe, sur le harcèlement dont il est victime depuis plus de trois ans.

L’image a fait le tour de la planète football en 2019. Dans la foulée de la défaite du PSG contre Rennes en Coupe de France, Neymar gifle un supporter présent dans les tribunes. Dans la foulée des révélations de Médiapart sur une "armée numérique" payée par le club francilien afin de discréditer plusieurs personnalités, le fan du Stade Rennais en question a décidé de porter plainte contre X et pour différents motifs dont notamment les violences psychologiques, le cyber-harcèlement et le harcèlement moral dont il a été victime après la baffe de Neymar au Stade de France. Le prénommé Nelson a réagi aux nouveaux rebondissements de cette affaire.

"Franchement, cela m'a mis un coup, a estimé le supporter auprès du journal L’Equipe ce mardi. J'ai la tête dans les nuages. Je ne fais pas trop attention à ce qui se dit. On m'envoie des photos et des vidéos, mais j'essaye de ne pas être trop présent sur les réseaux sociaux."

"Le harcèlement, je l'ai vécu"

Après l’altercation avec le joueur du PSG, Nelson a d’abord cru être suivi par "des détectives privés" et a même craint de sombrer dans la paranoïa. Mais il a finalement été entendu par la DGSI courant septembre 2022 en marge d’une enquête sur le club francilien.

"Le harcèlement, je l'ai vécu, (les révélations) ce n'était pas une surprise. Entre les messages, les appels, les commentaires à tout-va... C'était quelque chose d'assez blessant, a poursuivi le supporter du club rennais. À l'époque du match, j'étais en pleine période de travaux de mon futur établissement. Des gens passaient et se foutaient de ma gueule, car le nom de mon restaurant tournait sur les réseaux sociaux. Certains klaxonnaient, d'autres criaient 'Neymar'. Cela a été humiliant. (...) Là, quand on me dit qu'une armée numérique a été mise en place, je comprends mieux. En fait, on m'a démoli, détruit, pour restaurer l'image de Neymar. […] Cela aurait pu aller beaucoup plus loin. Que cherchaient-ils? Qu'un cas isolé vienne s'occuper de moi et qu'ils se dédouanent de tout?" "

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Nelson pensait que Neymar était derrière

Après avoir pensé à une sorte de vengeance de la part du footballeur brésilien ou de son clan, ayant refusé un arrangement à l’amiable, Nelson a finalement appris que le Paris Saint-Germain pourrait bien se trouver derrière tout ce qu’il a enduré depuis plus de trois ans. Les nouveaux soubresauts de cette affaire lui ont permis de vider son sac sur les manigances des agents de Neymar pour le faire passer pour le méchant.

"C'est encore pire. Au début, je pensais que c'était orchestré par Neymar. Deux de ses agents étaient venus me voir, une ou deux semaines après ce coup qu'il m'avait mis. Le but, c'était de faire un direct (à la télévision), que Neymar vienne, que je sois assis à sa table, qu'on me fasse passer pour le méchant et que tout soit oublié, a encore raconté le supporter du Stade Rennais. Ils m'avaient dit: 'Ne vous inquiétez pas, vous allez passer à la TV, vous aurez de l'argent. Vous allez continuer votre vie comme ça'. Et l'image de Neymar serait nettoyée. La seule chose qui les intéressait, c'était cela. J'ai refusé. Puis ils m'ont proposé un arrangement financier. J'ai encore dit non. J'ai répondu: 'L'argent, vous pouvez le garder. Je veux une seule chose que Neymar vienne s'excuser en face-à-face, d'une poignée de mains' Si c'est pour repasser à la TV et refaire la une des médias pour me faire insulter, c'est encore pire. Mais des excuses sans caméra ne les intéressaient pas."