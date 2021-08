PSG: le message de soutien de Mbappé à une maman qui va rendre hommage à son fils

Alors que son éventuelle prolongation au PSG nourrit les débats, Kylian Mbappé a rappelé combien il y avait plus important dans la vie en prenant la plume sur les réseaux sociaux pour apporter son soutien à une mère qui va disputer une partie du triathlon Ironman d’Embrun en mémoire de son fils emporté par la maladie.

Son avenir est au centre des discussions après l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Mais Kylian Mbappé n’en oublie pas l’essentiel. Quelques heures après avoir envoyé un premier message (très attendu) de bienvenue à la superstar argentine sur les réseaux sociaux, l’attaquant français a repris la plume virtuelle pour apporter son soutien à une maman qui va courir la fin du triathlon Ironman d’Embrun (226 kilomètres au total) pour honorer la mémoire de Lucas, son fils parti trop tôt et grand supporter du PSG.

"Tout mon soutien pour cette immense source d’inspiration qu’est cette grande dame, a lancé l’attaquant international français sur Twitter. Bon courage. Croyez-moi, elle le mérite!!! Votre fils me manque encore jour après jour, je prie pour vous." Le compte @EspoirsduFoot, à l’origine du message sur lequel Mbappé a rebondi, a ensuite apporté des précisions sur l’implication du footballeur auprès de Lucas dans les instants les plus difficiles: "Merci pour tout ce que tu fais pour lui Kylian. Tu as su lui apporter de la joie et de la fierté dans des moments difficiles, et surtout tu as été présent jusqu'à la fin malgré la difficulté d'être confronté à la mort. Nous t'en serons éternellement reconnaissants."

Ce même compte a également expliqué le choix de la maman de prendre part à cette course mythique pour rendre hommage à son fils: "L’an dernier, Lucas était en rémission et devait courir quelques kilomètres de l’Ironman au profit d’une petite fille. Malheureusement, la maladie l’a emportée et sa maman lui a promis qu’elle le remplacerait."

On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, mis sous pression par son président Nasser Al-Khelaïfi en marge de la conférence de presse de présentation de Messi ce mercredi. Mais le joueur du PSG a rappelé en quelques lignes combien il y a des choses plus importantes dans la vie qu’une prolongation de contrat ou un départ au Real Madrid.