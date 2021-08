PSG: Mbappé réagit (enfin) à l'arrivée de Messi

Sur ses réseaux sociaux, après l'avoir rencontré ce jeudi au centre d'entraînement du PSG, Kylian Mbappé a souhaité la bienvenue à Lionel Messi.

Sa première réaction était attendue. Après Neymar et Sergio Ramos, Kylian Mbappé a souhaité à son tour la bienvenue à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux. Avec quatre mots en anglais dans un post publié sur Twitter et Instagram : "Welcome to Paris, Léo." En story Instagram, le champion du monde français a également salué l’arrivée d’une "légende", preuve de son admiration pour le sextuple Ballon d’or. Il a posté plusieurs photos le montrant en train d’échanger avec lui, tout sourire, au centre d’entraînement du PSG, avec une belle accolade entre les deux hommes.

Deux jours après son arrivée dans la capitale, après plus de vingt années couronnées de succès au FC Barcelone, Messi a fait ses premiers pas au Camp des Loges ce jeudi. Accompagné de sa compagne Antonela Roccuzzo et de leurs trois fils, il a pu rencontrer ses nouveaux partenaires, et retrouver ses amis argentins et brésiliens. Une poignée de supporters étaient présents de bonne heure pour essayer d’apercevoir la recrue star de l’été, qui s'est engagée avec Paris pour deux saisons avec une année supplémentaire en option.

Un avenir toujours flou

Messi a pris le temps de discuter avec Mbappé, avec qui il a visiblement hâte d'évoluer. "Il m’a dit qu’il voulait jouer avec les joueurs de l’équipe. Et le premier, c’est Kylian. Il veut jouer avec Kylian, il est très content qu’il soit là, avec Neymar et tous les autres. C’est quelque chose de magnifique", a ainsi raconté le président parisien Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien donné à RMC Sport. Lors de sa conférence de présentation, Messi s'est lui félicité de rejoindre un club avec des éléments aussi forts que Neymar et Mbappé, sans explicitement les citer : "Il y a des grands joueurs à tous les postes, des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu’il y avait déjà. Je suis très enthousiaste."

Le message de Mbappé pour Messi © Capture d'écran Instagram

Lors de cette présentation, Al-Khelaïfi a aussi fait passer un message sans ambigüité à Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé à un an de la fin de son contrat. "Mbappé est un joueur de Paris, on connaît son avenir, a martelé le président parisien. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire autre chose que rester." Pour le moment, Mbappé n’a pas encore confirmé publiquement qu’il resterait à Paris cette saison.